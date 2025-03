Szef MON: Umowa na zakup 111 Borsuków podpisana

O zakupie nowoczesnych wozów bojowych poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwsze egzemplarze Borsuków trafią do polskich żołnierzy jeszcze w tym roku. Wartość kontraktu, który obejmuje także pakiet szkoleniowy i logistyczny, to 6,57 mld złotych. Wozy będą dostarczane do polskiej armii w latach 2025-2029.

"Umowa na zakup 111 Borsuków podpisana. Pierwsze egzemplarze bojowych wozów piechoty trafią do Wojska Polskiego jeszcze w tym roku! Ten kontrakt to wielki krok w kierunku silnej, zmodernizowanej armii, silnej gospodarki i silnej Polski. Podziękowania dla wszystkich, którzy przez lata pracowali nad tym projektem. Gospodarka + bezpieczeństwo = Borsuk" – napisał szef MON na swoim koncie na platformie X.

Wcześniej media informowały, że data podpisania umowy na zakup Borsuków jest nieznana, a kontrakt ma zostać zawarty "w niedalekiej przyszłości".

Zakupy dla polskiego wojska

Na początku lutego wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał, że do najważniejszych umów jakie, resort chce zawrzeć w tym roku należą pozyskanie nowego bojowego wozu piechoty Borsuk, okrętu podwodnego, czołgów K2 (druga umowa wykonawcza), leasingu śmigłowców Apache, modernizacji samolotów F-16, zabezpieczenia logistycznego w ramach programu Wisła, wyrzutnie rakietowe HOMAR-A.

Pod koniec lutego Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał pakiet umów rozpoczynający procedurę leasingu ośmiu śmigłowców uderzeniowych AH-64D Apache. Koszt leasingu to 300 mln USD.

Podpisane umowy formalizują przekazanie Siłom Zbrojnym RP przez Stany Zjednoczone ośmiu śmigłowców AH-64D APACHE. Porozumienia obejmują nie tylko leasing maszyn, ale także zabezpieczają kompleksowy proces ich eksploatacji i szkolenia polskiego personelu w okresie użytkowania.

