MON ma umowę na leasing 8 śmigłowców Apache

Koszt leasingu to 300 mln USD, poinformował wicepremier.

– Dziś leasingujemy osiem śmigłowców bojowych Apache w wersji D, aby nasi żołnierze mogli zdobyć umiejętności i być w pełni przygotowani na nadejście najnowocześniejszego sprzętu. Po to bierzemy dzisiaj leasing, wydajemy na to 300 mln USD, żeby nasi piloci, personel obsługi naziemnej mógł poznać i nauczyć się wszystkich umiejętności, mógł zawładnąć tym sprzętem – powiedział po podpisaniu umowy Kosiniak-Kamysz, cytowany w komunikacie.

– Dzięki temu będziemy gotowi do przyjęcia tych śmigłowców szybciej. Pierwsze 15 Apache przeznaczonych dla Polski, a tak mamy zapisane w umowie, ma dotrzeć do Inowrocławia w 2028 roku i będziemy już gotowi na ich przyjęcie. Będziemy mieć wyszkolone załogi, które będą mogły obsługiwać ten sprzęt – dodał wicepremier.

Apache dla polskiej armii

Podpisane umowy formalizują przekazanie Siłom Zbrojnym RP przez Stany Zjednoczone ośmiu śmigłowców AH-64D APACHE. Porozumienia obejmują nie tylko leasing maszyn, ale także zabezpieczają kompleksowy proces ich eksploatacji i szkolenia polskiego personelu w okresie użytkowania.

"Leasing ma charakter pomostowy, umożliwiając Wojsku Polskiemu nabycie niezbędnych zdolności do czasu dostaw zamówionych wcześniej, docelowych śmigłowców AH-64E APACHE. Śmigłowce AH-64D Apache trafią do pododdziałów 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, gdzie rozpocznie się intensywny proces szkolenia pilotów, personelu technicznego i zabezpieczającego" – czytamy w komunikacie.

Jak podkreślił resort, leasing tych maszyn to rozwiązanie pomostowe, poprzedzające realizację kluczowej umowy z 13 sierpnia 2024 roku, na mocy której Polska zakupiła 96 najnowocześniejszych śmigłowców uderzeniowych AH-64E APACHE wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym, a także kompleksowym zestawem środków bojowych i części zamiennych. Wartość tego kontraktu wynosi ok. 10 mld USD netto, a dostawy AH-64E planowane są na lata 2028-2032.

"Po zrealizowaniu zamówienia, Polska stanie się drugim co do wielkości użytkownikiem śmigłowców Apache na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych, co znacząco wzmocni potencjał obronny kraju i potwierdzi determinację w modernizacji i rozwoju Lotnictwa Śmigłowcowego Sił Zbrojnych RP" – podsumowano w komunikacie.

Czytaj też:

"Weźcie się do roboty". Burza wokół maila do MONCzytaj też:

Niepokojące doniesienia ws. kontraktów zbrojeniowych. MON zaprzecza