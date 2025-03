Sprzeciw wobec wwożenia imigrantów z Niemiec. Rusza Ruch Obrony Granic

Lider partii Niepodległość i Rot Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz opublikował na kanałach społecznościowych informację o rozpoczęciu inicjatywy Ruchu Obrony Granic. Jak tłumaczy, chodzi o to, aby Polska broniła się przed napływem migrantów nie tylko od strony Białorusi, ale również od strony Niemiec.

Ruch Obrony Granic

"Tworzymy Ruch Obrony Granic! Zapisz się i broń granic z nami! Zwycięstwo jest w zasięgu ręki, ale żeby je wywalczyć, potrzebujemy Ciebie! Jeśli się wahasz, to po prostu zadaj sobie pytanie: Jaką przyszłość zostawisz swoim dzieciom?" – czytamy na koncie Bąkiewicza na X. Do postu został załączony link do strony ROG.

Bąkiewicz wskazuje, że podczas gdy Niemcy właściwie zawiesiły strefę Schengen, to "po polskiej stronie nie ma kompletnie nic, czyli wszystkie ruchy migracyjne przychodzące na stronę Polski mogą być dokonywane bez żadnego oporu państwa polskiego".

Bąkiewicz: Monitoring, presja, organizacja i manifestacje

– Chcemy zmobilizować polskie społeczeństwo do tego, żebyśmy blokowali granice, przeprowadzali monitoring, wywierali presję i dobrze się zorganizowali, bo dzisiaj nikt nam z państwa polskiego nie pomoże, a może tylko zaszkodzić, tak jak miało to miejsce w Zgorzelcu. Ruch Obrony Granic ma polegać na monitoringu, czyli utrwalaniu, najczęściej zdjęciowym albo wideo, faktów przerzucania nielegalnych migrantów do Polski i zupełnej takiej pasywności polskich służb, które pozwalają przez swoją bierność na ten proceder. Kolejną rzeczą to jest blokowanie przejść granicznych. Na całej granicy zachodniej z Niemcami chcemy doprowadzić do jednego dnia manifestacji, która zablokuje wszystkie przejścia graniczne, żeby sparaliżować kompletnie ten ruch – mówił Robert Bąkiewicz w wywiadzie dla Radia Maryja.

Do zastopowania procederu wpuszczania do Polski nielegalnych imigrantów, także w trybie procedury dublińskiej, wzywają rządzących Konfederacja oraz PiS.

