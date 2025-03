Trump chce zawieszenia broni na Ukrainie w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania

Amerykańscy analitycy uważają, że Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski mogą być otwarci na negocjacje mające na celu zakończenie wojny, ale nie są gotowi na zaprzestanie walk.

"W tym momencie obaj przywódcy prawdopodobnie nadal uważają, że ryzyko przedłużającej się wojny jest mniejsze niż ryzyko niezadowalającego rozwiązania” – stwierdzono w corocznej ocenie zagrożenia sporządzonej przez 18 amerykańskich agencji wywiadowczych, opublikowanej 25 marca.

Utrudnia to plany prezydenta Donalda Trumpa, który chce jak najszybciej zakończyć konflikt. Choć jego administracja twierdzi, że poczyniono znaczne postępy w negocjacjach, proces ten ciągle się przeciąga, a Rosja wciąż wysuwa nowe żądania.

Rosja opóźnia negocjacje

Negocjacje dotyczące zawieszenia broni są tego bardzo wyraźnym dowodem. 11 marca USA i Ukraina zaproponowały natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych na 30 dni. Tydzień później Rosja zawęziła format działań, ograniczając go wyłącznie do ataków na infrastrukturę energetyczną i transport morski na Morzu Czarnym. 25 marca Biały Dom ogłosił zawarcie umowy mającej na celu "zapewnienie bezpiecznej żeglugi”, ale Moskwa natychmiast stwierdziła, że umowa nie wejdzie w życie, dopóki rosyjski bank państwowy nie zostanie ponownie podłączony do systemu SWIFT. UE z kolei podkreśliła, że będzie to możliwe dopiero po wycofaniu się Rosji z Ukrainy.

Nawet jeśli porozumienia wejdą w życie, ich wpływ będzie ograniczony. Zachodnie sankcje nie uniemożliwiają już eksportu rosyjskiej żywności i nawozów, a Ukraina samodzielnie otworzyła własny korytarz morski, wypierając rosyjską flotę. W najlepszym przypadku umowa ta spowoduje obniżenie stawek ubezpieczenia przesyłek i zwiększy możliwości eksportowe dla obu stron.

Ukraińscy i europejscy urzędnicy obawiają się, że administracja Trumpa może pójść na ustępstwa wobec Rosji, nie otrzymując przy tym żadnych realnych gwarancji. Jedno z ostatnich oświadczeń Białego Domu zawiera obietnice "pomocy w przywróceniu Rosji dostępu do światowych rynków eksportu produktów rolnych i nawozów, obniżeniu kosztów ubezpieczeń morskich i rozszerzeniu dostępu do portów i systemów płatności za takie transakcje”.

Jednocześnie Kijów został na pewien czas pozbawiony amerykańskiej pomocy wojskowej, podczas gdy Rosja otrzymała propozycje złagodzenia sankcji. Waszyngton aktywnie rozważa możliwość uznania aneksji niektórych terytoriów, odmowy członkostwa Ukrainy w NATO lub udzielenia pewnych gwarancji bezpieczeństwa Rosji.

