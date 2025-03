Trwają negocjacje USA-Rosja ws. metali ziem rzadkich. "Ważny obszar współpracy"

Specjalny wysłannik Kremla ds. międzynarodowej współpracy gospodarczej, który brał udział w negocjacjach z przedstawicielami amerykańskich władz w Arabii Saudyjskiej, skomentował bieżące rozmowy na linii Waszyngton-Moskwa.

"Metale ziem rzadkich są ważnym obszarem współpracy i oczywiście rozpoczęliśmy rozmowy na temat różnych metali ziem rzadkich i [innych] projektów w Rosji" – powiedział Dmitrijew,

Według rosyjskich mediów kolejne spotkania mogą odbyć się w połowie kwietnia, ponownie w Arabii Saudyjskiej.

Trump upomniał Putina

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że nałoży cła na Rosję, jeśli stwierdzi, że Moskwa blokuje działania na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Amerykański przywódca stanął także w obronie Wołodymyra Zełenskiego.

Republikanin w wywiadzie dla telewizji NBC News przekazał, że planuje odbyć rozmowę z Władimirem Putinem już w nadchodzącym tygodniu. Trump zapowiedział, że nałoży dodatkowe cła na Rosję w wysokości od 25 proc. do 50 proc. na całą rosyjską ropę naftową, jeśli uzna, że Kreml stoi na drodze jego wysiłków na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie.

Donald Trump wystąpił również w obronie Wołodymyra Zełenskiego, podkreślając, że był bardzo zły i "wkurzony", gdy Władimir Putin podważył wiarygodność ukraińskiego prezydenta. Prezydent USA zaznaczył, że komentarze Putina pod adresem Zełenskiego "nie szły w dobrym kierunku".

Prezydent USA: Zełenski będzie miał problemy

Z drugiej strony, w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, Donald Trump stwierdził, że Wołodymyr Zełenski chce wycofać się z umowy o minerałach, którą Ukraina miała podpisać z USA. Amerykański przywódca ostrzegł, że prezydent Ukrainy będzie miał "duże problemy", jeśli wycofa się z porozumienia.

– Wołodymyr Zełenski próbuje wycofać się z umowy o metalach ziem rzadkich. Jeśli to zrobi, będzie miał problemy. Duże, duże problemy. Zawarliśmy porozumienie w sprawie metali ziem rzadkich, a teraz on mówi: wiecie, chcę renegocjować to porozumienie – powiedział Donald Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że Ukraina "nigdy nie będzie członkiem NATO". – On [Zełenski – przy. red.] to rozumie – stwierdził Trump.

