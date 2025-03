Pierwsza taka sytuacja w Rosji od 14 lat. Putin podjął decyzję

Zgodnie z dokumentem opublikowanym w poniedziałek (31 marca), wiosenny pobór do wojska potrwa od 1 kwietnia do 15 czerwca br. i obejmie 160 tys. mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat.

Putin polecił rządowi, regionalnym władzom wykonawczym i komisjom poborowym podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu terminowej i skutecznej realizacji planu poboru, który obejmie największą liczbę rekrutów od kilkunastu lat.

Największy pobór do wojska od 14 lat. Putin podpisał dekret

Ostatni raz większą liczbę poborowych odnotowano w 2011 r., kiedy Ministerstwo Obrony powołało 203 tys. osób. Już jesienią tego samego roku do wojska wcielono zaledwie 135 tys. osób.

Od 2012 r. liczba poborów wiosennych i jesiennych nie przekroczyła 155,5 tys. rekrutów. Dla porównania, wiosną 2021 r. do wojska skierowano 134 650 osób, a jesienią tego samego roku – 127 500.

W pierwszym roku wojny z Ukrainą wiosną wysłano do służby 134 500 osób, a jesienią – 120 000. Natomiast w 2023 r. wiosną powołano do służby 147 000 żołnierzy, a jesienią – 130 000. W 2024 r. ta dynamika się utrzymała: pobór wiosenny wyniósł 150 000 osób, natomiast pobór jesienny – 133 000.

Tylko Chiny mają więcej żołnierzy niż Rosja

We wrześniu 2024 r. Putin zwiększył liczebność armii rosyjskiej do 2 mln 389 tys. ludzi, z czego 1,5 mln to żołnierze, co stawia Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej na drugim miejscu na świecie pod tym względem, po Chinach.

W styczniu 2023 r. wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) informował, że Rosja zmierza do stworzenia armii liczącej 2 mln żołnierzy.

Według szacunków estońskiego wywiadu obecnie w wojnę z Ukrainą zaangażowanych jest 600 tys. rosyjskich żołnierzy, którzy kontrolują około jedną piątą ukraińskiego terytorium.

