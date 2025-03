Dramatyczny bilans izraelskich bombardowań w Strefie Gazy

Informację o tragicznych danych przekazało Ministerstwo Zdrowia Gazy. Izraelska armia wznowiła bombardowania 18 marca, a dzień później rozpoczęła operacje lądowe w palestyńskiej enklawie.

Izrael bombarduje Strefę Gazy

Władze Izraela liczą, że te drastyczne działania zmuszą Hamas do uwolnienia pozostałych zakładników, którzy są przetrzymywani od października 2023 roku.

W czwartek, obrona cywilna Strefy Gazy poinformowała, że od wznowienia izraelskich działań wojskowych życie straciło 504 mieszkańców Palestyny, w tym ponad 190 dzieci.

Trwają negocjacje dotyczące jego przedłużenia. Przy aktywnym udziale Stanów Zjednoczonych strony szukają długofalowego rozwiązania konfliktu.

Katastrofa humanitarna w Strefie Gazy

– Sytuacja mieszkańców Strefy Gazy jest dramatyczna, a być może będzie jeszcze gorsza niż przed zawiezieniem broni – mówi Radosław Sterna, szef działu Bliski Wschód Caritas Polska. – Strefa Gazy została kolejny raz odcięta od dostępu do pomocy humanitarnej. Już od ponad tygodnia żadna ciężarówka przewożąca lekarstwa albo żywność, nie była w stanie wjechać na terytorium strefy – zaznacza.

Brakuje podstawowych środków do życia. – Mieszkańcy są też pozbawieni energii elektrycznej i dlatego nie mogą doprowadzić do uzdatniania wody pitnej, której zasoby z dnia na dzień maleją i już w niedługim czasie może się ona skończyć. Będzie to sytuacja podobna do tej przed zawieszeniem broni na początku którego mieliśmy zaledwie 25 proc. produkcji wody pitnej z czasów przed eskalacją na terenie strefy – dodaje. – Spodziewamy się, że ceny żywności poszybują niebotycznie w górę. Kilogram pomidorów albo ryżu będzie tak jak kilka miesięcy temu kosztować równowartość 200, 300 złotych – wyjaśnił.

Przejście graniczne w Rafah jest kontrolowane przez siły Izraela i tylko nieliczni, ciężko chorzy pacjenci, mogą opuszczać Gazę, żeby otrzymać specjalistyczną pomoc medyczną. Większość z miliona przebywających na terenie konfliktu zbrojnego dzieci i młodzieży jest pozbawione edukacji.

