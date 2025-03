"Powinien się pan wstydzić". Kompromitacja polskiego ministra podczas debaty w PE

Minister Szłapka był przedstawicielem sprawującej prezydencję w UE Polski. W trakcie debaty o sytuacji Palestyńczyków w Stefie Gazy kamery uchwyciły polskiego ministra śmiejącego się i żartującego. Zachowanie Szłapki nie uszło uwadze przemawiąjącego w tym czasie europosła z Belgii Marca Botengi z Robotniczej Partii Belgii.

– Pierwszym, o co chcę prosić, to o to, by zaprzestać śmiechów. Śmieje się pan, gdy rozmawiamy o śmierci, nawet nie wiem ilu, Palestyńczyków. O ludziach, którzy są głodni, a wy się śmiejecie, opowiadacie żarty. To nie jest śmieszne! Palestyńczycy są ludźmi. Powinien się pan wstydzić! Tak wygląda Unia Europejska – powiedział polityk zwracając się do Szłapki.

– Izrael blokuje całą pomoc humanitarną, dostawy żywności, a nawet blokuje elektryczność. A bez elektryczności nie da się odsalać wody. Nie ma wody pitnej dla ludzi, rodzin, dzieci, a pan się śmieje! Jak to jest możliwe, panie ministrze? – mówił dalej Belg.

Kompromitujące zachowanie polskiego ministra zostało odnotowane przez media. Napisała o nim m.in. Al Jazeera.

"Śmiech polskiego ministra Adama Szłapki spotkał się z potępieniem ze strony belgijskiego parlamentarzysty Marca Boatengi podczas debaty na temat sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy w Parlamencie Europejskim" – czytamy na anglojęzycznym profilu stacji na platformie X.

Wojna w Strefie Gazy

W Strefie Gazy nadal przetrzymywanych jest kilkudziesięciu zakładników wziętych do niewoli podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r., podczas którego zginęło ponad 1200 Izraelczyków. Izrael w odpowiedzi przeprowadził ataki powietrzne i dokonał inwazji lądowej, zabijając co najmniej 48 tys. Palestyńczyków. Według ONZ 70 proc. zabitych w Gazie to kobiety i dzieci.

Bombardowaną i niszczoną od 15 miesięcy przez wojska izraelskie (IDF) Gazę Trump nazwał "rumowiskiem". – Mówimy o około 1,5 mln osób, po prostu ją (Strefę Gazy – red.) posprzątamy. W ciągu wieków toczyły się tam różne konflikty. I coś trzeba z tym zrobić – stwierdził.

