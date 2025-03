"Jeśli to zrobicie, jesteście martwi". Trump dał "ostatnie ostrzeżenie"

"To ostatnie ostrzeżenie dla was! Przywódcy, teraz jest czas, aby opuścić Strefę Gazy, póki jeszcze macie szansę" – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Zwrócił się także do mieszkańców Strefy Gazy. "Piękna przyszłość was czeka, ale nie jeśli będziecie przetrzymywać zakładników. Jeśli to zrobicie, jesteście MARTWI! Podejmijcie właściwą decyzję" – podkreślił.

Wcześniej Trump przekonywał, że jeśli Hamas nie wypuści wszystkich izraelskich zakładników do 15 lutego, "rozpęta się piekło".

Wojna w Strefie Gazy

W Strefie Gazy nadal przetrzymywanych jest kilkudziesięciu zakładników wziętych do niewoli podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r., podczas którego zginęło ponad 1200 Izraelczyków. Izrael w odpowiedzi przeprowadził ataki powietrzne i dokonał inwazji lądowej, zabijając co najmniej 48 tys. Palestyńczyków.

Bombardowaną i niszczoną od 15 miesięcy przez wojska izraelskie (IDF) Gazę Trump nazwał "rumowiskiem". – Mówimy o około 1,5 mln osób, po prostu ją (Strefę Gazy – red.) posprzątamy. W ciągu wieków toczyły się tam różne konflikty. I coś trzeba z tym zrobić – stwierdził.

Trump chce przesiedlić Palestyńczyków

Prezydent USA wywołał wielką polityczną burzę, kiedy pod koniec stycznia ogłosił, że Stany Zjednoczone planują przejąć kontrolę nad Strefą Gazy, przesiedlić mieszkających tam Palestyńczyków do Jordanii i Egiptu i przekształcić to terytorium w "riwierę Bliskiego Wschodu". Nie wykluczył również wysłania tam amerykańskich żołnierzy.

Według Trumpa Strefa Gazy to "fenomenalne miejsce nad morzem z piękną pogodą" i "można by zrobić z nią piękne rzeczy". Agencja Reutera przypomina, że w zeszłym roku w podobnym tonie wypowiadał się zięć Trumpa i jego były doradca Jared Kushner, który nazwał Gazę "cennym obszarem nadmorskim", skupiając się na jej biznesowym potencjale.

Eksperci twierdzą, że propozycja prezydenta USA podważa wieloletnią politykę Stanów Zjednoczonych, ukierunkowaną na rozwiązanie dwupaństwowe między Izraelem a Palestyną i pojawiła się niespełna kilka tygodni po tym, jak kruche porozumienie między Izraelem a Hamasem weszło w życie.

