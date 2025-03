"Dziękuję wszystkim". Franciszek przemówił publicznie pierwszy raz od pięciu tygodni

Jeszcze dzisiaj papież wróci do Watykanu. W opublikowanych w południe rozważaniach na modlitwę Anioł Pański podzielił się doświadczeniem "cierpliwości Pana Boga", którą dostrzegł nie tylko w czasie hospitalizacji, ale także w trosce medycznego personelu.

Papież dziękował zgromadzonym wiernym

Franciszek powitał zgromadzonych z balkonu piątego piętra Polikliniki Gemelli, gdzie wracał po leczeniu z powodu poważnego obustronnego zapalenia płuc. – Dziękuję wszystkim – powiedział.

W czasie tego wystąpienia papież zauważył kobietę trzymającą żółte kwiaty. Mówił wciąż z trudnością, a jego obecność na balkonie trwała około minuty.

W opublikowanym na Anioł Pański rozważaniu papież napisał: "Podczas długiego pobytu w szpitalu doświadczyłem cierpliwości Pana Boga, której odbicie widzę również w niestrudzonej trosce lekarzy i pracowników służby zdrowia, a także w uwadze i nadziejach bliskich osób chorych".

"Ta pełna ufności cierpliwość, zakorzeniona w miłości Boga, której nigdy nie brakuje, jest naprawdę niezbędna w naszym życiu – szczególnie, by stawić czoła najtrudniejszym i najbardziej bolesnym momentom" – dodał Franciszek.

Na zakończenie papież odniósł się do aktualnych wydarzeń na świecie, zaznaczając: "Zasmuciło mnie wznowienie intensywnych izraelskich bombardowań Strefy Gazy, które pociągnęły za sobą liczne ofiary śmiertelne i rannych. Proszę, aby broń milczała. Niech nie zabraknie odwagi do wznowienia dialogu, do uwolnienia wszystkich zakładników i osiągnięcia trwałego zawarcia rozejmu".

Kard. Zuppi: Ta wiadomość napełnia nas radością

Wiadomość o wypisie papieża ze szpitala napełnia nas radością – powiedział kard. Matteo Zuppi. Przewodniczący włoskiego episkopatu nawiązał do cennego nauczania, jakie Franciszek przekazał światu, zmagając się z chorobą.

– Wiadomość o wypisaniu Ojca Świętego z Polikliniki Gemelli napełnia nas radością. W tych tygodniach towarzyszyliśmy mu naszymi modlitwami i nadal będziemy go wspierać, tak jak robiliśmy to przez dwanaście lat jego pontyfikatu – podkreślił kard. Zuppi.

Hierarcha zwrócił uwagę na przesłanie, jakie papież kierował do wiernych w czasie hospitalizacji, zarówno w przygotowywanych rozważaniach do niedzielnej modlitwy Anioł Pański, jak i poprzez swoje świadectwo.

Lekarze stwierdzili, że w Franciszek w momencie przyjęcia do kliniki Gemelli miał ostrą niewydolność oddechową spowodowaną infekcją polibakteryjną, a więc wirusami, bakteriami i grzybami. Spowodowało to ciężkie obustronne zapalenie płuc, wymagające kompleksowego leczenia farmakologicznego podczas hospitalizacji.

