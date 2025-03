Papież Franciszek: W Jezusie odnajdujemy nadzieję, by stawić czoła zmianom w życiu

W środę 19 marca podczas Audiencji Generalnej papież Franciszek rozpoczął cykl katechez Jubileuszu 2025 pod hasłem: "Jezus Chrystus naszą nadzieją". "Tą katechezą rozpoczynamy rozważanie niektórych spotkań opisanych w Ewangelii, aby zrozumieć sposób, w jaki Jezus daje nadzieję. Rzeczywiście, istnieją spotkania, które rozświetlają życie i przynoszą nadzieję" – wyjaśnił papież w przygotowanym rozważaniu.

Franciszek: Istnieją spotkania, które rozświetlają życie

W środowej katechezie Ojciec Święty rozważa opisane przez Ewangelistę Jana spotkanie Nikodema z Jezusem (J 3, 1-3), kiedy Jezus mówi Nikodemowi o konieczności powtórnego narodzenia. Zdaniem Franciszka, spotkanie Jezusa z Nikodemem pokazuje, że człowiek ma możliwość wyjścia z ciemności i znalezienia odwagi, by podążać za Chrystusem.

Podobnie jak Nikodem udaje się do Jezusa w nocy, tak i my często jesteśmy pogrążeni w wątpliwościach, "gdy nie rozumiemy już tego, co dzieje się w naszym życiu, i nie widzimy dobrze drogi, którą powinniśmy podążać". Wtedy człowiek zaczyna poszukiwać światła, a jak przypomina Ewangelista Jan, to Jezus Chrystus jest światłością prawdziwą.

Potrzeba zmiany i nowe narodziny

"Jeśli nie akceptujemy potrzeby zmiany, jeśli zamykamy się w naszych sztywnościach, w przyzwyczajeniach lub w naszych sposobach myślenia, ryzykujemy śmiercią. Życie polega na zdolności do zmiany, by odnaleźć nowy sposobu miłowania" – zwracał uwagę Ojciec Święty w katechezie. "Jezus mówi więc Nikodemowi o nowych narodzinach, które nie tylko są możliwe, ale wręcz konieczne w niektórych momentach naszej drogi" – dodał Franciszek.

Papież zapewnił, że jeśli pozwolimy Duchowi Świętemu zrodzić w nas nowe życie, narodzimy się po raz drugi. Możemy dkryć na nowo życie, które może już w nas przygasało. "Zmiany czasami nas przerażają. Z jednej strony przyciągają nas, czasami ich pragniemy, ale z drugiej strony wolelibyśmy pozostać w naszych strefach komfortu. Dlatego Duch Święty zachęca nas do stawienia czoła tym lękom" – zauważył Ojciec Święty.

"(...) My również pozwólmy się spotkać Jezusowi. W Nim odnajdujemy nadzieję, by stawić czoła zmianom w naszym życiu i narodzić się na nowo" – wskazał papież Franciszek na zakończenie katechezy.

