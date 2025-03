Bodnar doniósł do PE na polityka PiS. Partia odpowiada listem do Metsoli

Chodzi o donos ministra sprawiedliwości Adama Bodnara na zachowanie europosła Jacka Ozdoby wobec prokurator Ewy Wrzosek skierowany do Metsoli.

Bodnar doniósł do europarlamentu na Ozdobę

W poniedziałek 17 marca odbyła się demonstracja w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W manifestacji, zorganizowanej przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie, udział wzięli politycy PiS. Do zgromadzonych wyszła prokurator Ewa Wrzosek. Stacja TVP Info opublikowała nagranie, na którym europoseł Jacek Ozdoba mówi: "Ja ją pchnę, niech spie***la".

W reakcji Bodnar skierował pismo do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli "w sprawie wydarzenia z dnia 17 marca 2025 r. z udziałem europosła Jacka Ozdoby"

PiS pisze do Metsoli

"Z ogromnym zdumieniem przyjmujemy, że Prokurator Generalny Adam Bodnar kieruje do Pani kolejny donos na swoją konkurencję polityczną, szczególnie w świetle wydarzenia, za które powinien się wstydzić i odpowiadać karnie" – zwrócili się do przewodniczącej unijnego parlamentu europosłowie PiS. List został upubliczniony w serwisie X.

"Ponosi on polityczną odpowiedzialność za śmierć bliskiego współpracownika lidera opozycji w Polsce, pani Barbary Skrzypek" – czytamy dalej. Autorzy listu dodają, że to minister sprawiedliwości wyznaczył upolitycznioną prokurator Wrzosek do postępowania w sprawie dwóch wież.

Następnie europosłowie PiS wskazali jeszcze trzy punkty i ocenili, że w zaistniałej sytuacji Bodnar powinien podać się do dymisji.

"2. Prokurator ta odmówiła śp. Barbarze Skrzypek pomocy pełnomocnika, co, jak potwierdził prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Polsce, było niespotykaną w jego praktyce sytuacją.

3. Śp. Barbara Skrzypek była starsza osobą, zgłaszającą przed przesłuchaniem współpracownikom Bodnara problemy ze zdrowiem i wzrokiem. Ignorując te fakty, przesłuchano Ją z udziałem pełnomocnika posła PO przez prawie 5 godzin oraz politycznie zaangażowanego innego adwokata.

4. Stres wywołany tą sytuacją był oczywisty. Potwierdza to treść protokołu podpisanego przez prokurator Wrzosek. W ocenie wielu ekspertów stres ten był przyczyną rozległego zawału, a w konsekwencji śmierci Pani Barbary Skrzypek".

"Mając na uwadze powyższe, w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i zasad praworządności, pan minister Bodnar powinien natychmiast podać się do dymisji. Ponadto, powinien przedstawić Parlamentowi Europejskiemu powody złamania zasad państwa prawa, które doprowadziły do śmierci człowieka, zamiast kierowania kolejnych donosów na posła Jacka Ozdobę" – czytamy w liście do przewodniczącej Metsoli.

Czytaj też:

Kempa: Donald Tusk ponosi za wszystko największą odpowiedzialnośćCzytaj też:

Sędzia Tuleya o prokurator Wrzosek. Padły zadziwiające słowaCzytaj też:

Sawicki: W sprawie śledztwa "dwóch wież" wydaje się, że został popełniony błąd