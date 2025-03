​Burza wokół słów Ozdoby. Bodnar skierował pismo do przewodniczącej PE

W poniedziałek 17 marca odbyła się demonstracja w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W manifestacji, zorganizowanej przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie, udział wzięli politycy PiS. Do zgromadzonych wyszła prokurator Ewa Wrzosek. Stacja TVP Info opublikowała nagranie, na którym europoseł Jacek Ozdoba mówi: "Ja ją pchnę, niech spie***la".

Barbara Skrzypek zmarła w sobotę 15 marca w wieku 66 lat. Według wstępnych wyników sekcji zwłok przyczyną jej śmierci był rozległy zawał serca. Politycy PiS zwracają uwagę na fakt, że urzędniczka była w środę 12 marca przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Pełnomocnik Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania. Uczestniczyli w nim natomiast mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej.

Bodnar reaguje

Prokurator generalny Adam Bodnar skierował pismo do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli "w sprawie wydarzenia z dnia 17 marca 2025 r. z udziałem europosła Jacka Ozdoby". "Zachowanie europosła Jacka Ozdoby przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie budzi poważne zastrzeżenia etyczne i pozostaje w sprzeczności z wartościami prezentowanymi w Unii Europejskiej w zakresie poszanowania godności człowieka. Europarlamentarzysta zobowiązany jest do zachowania jak najwyższych standardów, zarówno podczas prac parlamentarnych, jak i w sytuacjach z tą działalnością niezwiązanych" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

"Czuję się w obowiązku powiadomić Panią Przewodniczącą o zaistniałem sytuacji w celu ewentualnego zainicjowania przewidzianych prawem czynności zmierzających do oceny zachowania Posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Ozdoby" – napisał w piśmie do szefowej PE minister Adam Bodnar.

"Można było postąpić inaczej". Budka zabrał głos w sprawie Wrzosek

Owsiak zwrócił się do Wrzosek. "To się nie mieści w głowie"