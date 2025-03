Burza wokół prokurator Wrzosek. Tusk przerywa milczenie

"Komentatorzy, którzy uważają, że walka w obronie niezależności prokuratury dyskwalifikuje panią Wrzosek jako «politycznie zaangażowaną», imponowali powściągliwością, kiedy na prezesów sądów, trybunałów, banków, mediów i prokuratury PiS mianował radykalnie neutralnych fachowców" – napisał Tusk w niedzielę (23 marca) na platformie społecznościowej X.

Ewa Wrzosek przesłuchiwała Barbarę Skrzypek. Kobieta trzy dni później zmarła

O prokurator Ewie Wrzosek znów zrobiło się głośno po śmierci współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Barbary Skrzypek. Kobieta zmarła 15 marca, trzy dni po przesłuchaniu w prokuraturze, które prowadziła Wrzosek. Politycy PiS, z Kaczyńskim na czele, wiążą śmierć Skrzypek z przesłuchaniem i postawą Wrzosek, która znana jest ze swojej niechęci do PiS.

Kaczyński odnosząc się do śmierci Skrzypek mówił w zeszłym tygodniu, że jego współpracowniczka "padła ofiarą łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci". Stwierdził także, że "mamy w Polsce demokrację walczącą i mamy pierwszą ofiarę śmiertelną demokracji walczącej".

W ocenie prezesa PiS to, co doprowadziło do tragedii, to "osoba pani prokurator Wrzosek". – Jej opinia skrajnej, ogarniętej agresją, i oczywiście w związku z tym całkiem nieobiektywnej osoby, osoby, która mówi o zemście, która smakuje najlepiej na zimno, która w sposób oczywisty nie mogła być w tej sprawie obiektywna. I to właśnie była główna przyczyna – mówił Kaczyński podczas demonstracji przed siedzibą warszawskiej prokuratury okręgowej.

W przesłuchaniu Barbary Skrzypek oprócz prokurator Wrzosek uczestniczyli mecenasi Jacek Dubois i Krystian Lasik. Protokół z przesłuchania został przez prokuraturę ujawniony we wtorek (18 marca). Po przeprowadzeniu sekcji zwłok śledczy poinformowali, że kobieta zmarła na zawał serca. Jej pogrzeb odbył się w sobotę (22 marca) w Gorlicach w Małopolsce. Miała 66 lat.

Prokuratura odpiera zarzuty, Duda pisze do Tuska

Wrzosek od początku zapewnia, że Skrzypek i jej pełnomocnik nie zgłaszali uwag co do przebiegu przesłuchania i że odbyło się ono w przyjaznej atmosferze. Jednocześnie prokurator wystąpiła o ochronę w związku z – jak twierdzi – niezliczoną liczbą kierowanych wobec niej gróźb karalnych.

Skrzypek została wezwana do prokuratury w celu złożenia zeznań w sprawie tzw. dwóch wież – niedoszłej budowy przez spółkę Srebrna wieżowców w Warszawie, mających upamiętnić Lecha Kaczyńskiego.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, jak i Wrzosek, zapowiedzieli kroki prawne wobec osób sugerujących, że zachodzi związek między przesłuchaniem a śmiercią Skrzypek.

O wyjaśnienie sposobu działania prokuratury do rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka zwrócił się prezydent Andrzej Duda, który poinformował też o skierowaniu w tej sprawie listu do premiera.

Tusk odpowiedział prezydentowi na platformie X, pisząc: "Przywrócenie rządów prawa po ośmiu latach bezprawia, za które jest Pan współodpowiedzialny, było i jest głównym celem mojego rządu. A czasy, kiedy prezydent, premier czy prezes partii wpływali na losy śledztw, minęły. Proszę się do tego jakoś przyzwyczaić".

