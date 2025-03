"Kolejne kłamstwo". Fala komentarzy pod zdjęciem Tuska z meczu

Reprezentacja Polski wygrała z Maltą 2:0 (1:0) w meczu drugiej kolejki grupy G eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Obie bramki dla biało-czerwonych zdobył Karol Świderski.

Mecz, który odbył się w poniedziałek wieczorem na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, oglądał z trybun premier Donald Tusk. "Mecz średni, wynik lepszy, a ja incognito wśród zwykłych kibiców i to jest najfajniejsze" – napisał szef rządu na portalu X, dołączając zdjęcie.

Tusk "incognito" na meczu Polaków? Posypały się komentarze

Wpis Tuska ostro skrytykował poseł PiS Paweł Szefernaker, były wiceszef MSWiA. "Kolejne kłamstwo! To komfortowa strefa GOLD. Zwykli kibice nie mają tam dostępu. Wejście tylko z opaską, taką jaką ma na ręce osoba siedząca za premierem" – podkreślił.

"«Wśród zwykłych kibiców»", a dosłownie miejsce dalej siedzi dyrektor Motoru Lublin z VIP-owską wejściówką na nadgarstku" – zwraca uwagę Szymon Woźniak, były dziennikarz TVP Info.

"Wygwizdania się bałeś więc poszedłeś incognito. Wystarczy, że przez sekundę pojawiłbyś się na telebimie i nie byłoby czego zbierać…" – ocenił Arkadiusz Mularczyk, poseł PiS.

"Przebywa Pan w ekskluzywnej i drogiej strefie GOLD. Gratuluję luksusu, ale dlaczego nie próbuje Pan leczyć swej mitomanii bądź uzyskać nad nią kontroli?" – pyta Oskar Szafarowicz, młody działacz PiS.

"A w pracy Pan był dziś czy też incognito?" – zastanawia się Bogdan Rzońca, eurodeputowany PiS.

"Zwykłych tak? No to za plecami masz przyjacielu Pawła Golańskiego, zwykłego byłego reprezentanta Polski, obecnie zwykłego dyrektora sportowego Motoru Lublin. A no i bilet na ten Zwykły sektor VIP kosztuje tyle co średnia krajowa. Nawet w takich sytuacjach kłamiesz chłopie" – stwierdził Jakub Krajewski.

"Wolałbym, żebyś siedział na VIPowskiej loży, ale budował silne polskie inwestycje – CPK, atom, porty. Ale ty się chwalisz chłopie, że zszedłeś na trybunę do ludzi, a nie budujesz dla nich przyszłościowych inwestycji" – napisał z kolei użytkownik nazywający się "Refleksje".

