Sędzia Tuleya o prokurator Wrzosek. Padły zadziwiające słowa

O prokurator Ewie Wrzosek znów zrobiło się głośno po śmierci współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Barbary Skrzypek. Kobieta zmarła trzy dni po przesłuchaniu w prokuraturze, które prowadziła Wrzosek. Politycy PiS, z Kaczyńskim na czele, wiążą śmierć Skrzypek z przesłuchaniem i postawą Wrzosek, która znana jest ze swojej niechęci do PiS.

Tuleya: Wrzosek atakowała rząd PiS, bo broniła praworządności

Igor Tuleya, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, powiedział w TVP Info, że Wrzosek nie jest upolityczniona, tylko za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy atakowała tę formację "bo broniła praworządności". – Takie wartości są po prostu w jej sercu – przekonywał.

– Prokurator Wrzosek należy do tych osób, które nie boją się, nie są klakierami i każdej władzy patrzą na ręce. Była prokuratorem w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale z uwagi na to, że nie bała się krytykować ministra Bodnara, straciła to stanowisko – argumentował.

Dalej zapewniał, że Wrzosek jest fachowcem, ma doświadczenie i jest nieprzeciętnie odważna. – Ona jest osobą bezkompromisową. Nie patrzy, kto rządzi i nie kalkuluje. Patrzyła na ręce ministrowi Ziobrze i ministrowi Bodnarowi – wyliczał Tuleya. Jego zdaniem Wrzosek nie wahałaby się przedstawić zarzutów Kaczyńskiemu, gdyby miało to uzasadnienie w dowodach.

twitter

Śledztwo ws. "dwóch wież". Barbara Skrzypek zmarła po przesłuchaniu w prokuraturze

Pytany o ataki polityków PiS na Wrzosek sędzia stwierdził, że "wygląda to tak, jakby komuś zależało na utrąceniu prokuratora prowadzącego to śledztwo". Sprawa dotyczy tzw. dwóch wież – niedoszłej budowy przez spółkę Srebrna wieżowców w Warszawie, mających upamiętnić Lecha Kaczyńskiego.

– Myślę, że ten atak na panią prokurator dowodzi tego, jak ważne jest postępowanie dotyczące dwóch wież i jak właściwą osobą do jego prowadzenia jest prokurator Wrzosek – przekonywał Tuleya.

Czytaj też:

Prof. Zoll krytykuje prokurator Wrzosek. "To jest błąd"