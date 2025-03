"Kaczyński nie odpuści Wrzosek". Wiadomo, co zrobi prezes PiS

Wirtualna Polska informuje, że wniosek karny będzie dotyczył również Jacka Dubois. Prezes PiS ma wskazać, że mecenas i prokurator przyczynili się do śmierci Barbary Skrzypek. Drugim zarzut ma dotyczyć nielegalnego wycieku informacji ze śledztwa.

Wnioski zostały przygotowane przez prawników współpracujących z PiS. Inicjatywa ma zostać ogłoszona podczas konferencji prasowej polityków partii, która odbędzie się w poniedziałek przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie.

Śmierć Barbary Skrzypek

Zmarła w sobotę 66-letnia Barbara Skrzypek była wieloletnią współpracowniczką prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS wskazują, że w środę urzędniczka była przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Pełnomocnik Barbary Skrzypek nie został dopuszczony do jej przesłuchania. W przesłuchaniu uczestniczyli również mec. Jacek Dubois oraz prawnik z kancelarii Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej.

Politycy PiS sugerują, że być może do śmierci Skrzypek przyczyniło się kilkugodzinne przesłuchanie w prokuraturze. Mocne oskarżenia wobec rządzących wysunęli m.in. Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński, który powiedział, że Skrzypek padła ofiarą łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci.

Tymczasem lekarz, który stwierdził śmierć Skrzypek w karcie zgonu wskazał, że miał miejsce "zgon nagły z nieznanych przyczyn".

Ze względu na okoliczności, w jakich doszło do zgonu, przesłuchani zostali członkowie rodziny zmarłej. Jak przekazał prokurator, z ich zeznań wnika, że nie twierdzą, by do śmierci kobiety przyczyniły się działania osób trzecich.

Prowadząca śledztwo ws. tzw. dwóch wież prok. Ewa Wrzosek przyznała, że nie zarejestrowano przesłuchania Barbary Skrzypek.

