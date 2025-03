"Jesteś gangsterem i bandytą". Ziobro uderza w Bodnara

Wokół sprawy śmierci Barbary Skrzypek pojawia się coraz więcej znaków zapytania. Zmarła w sobotę 66-letnia kobieta była wieloletnią współpracownicą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Politycy największej partii opozycyjnej wskazują, że w środę urzędniczka była przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież.

– Śmierć każdego człowieka jest zdarzeniem wstrząsającym, tragicznym, nie tylko dla rodziny, nie tylko dla współpracowników, ale dla całego społeczeństwa. Zwłaszcza gdy mówimy o śmierci osoby poważanej, lubianej, prawej. My prokuratorzy zawsze dokładnie wyjaśniamy wszelkie okoliczności zdarzeń, często towarzyszymy najbliższym w uporaniu się z dewastacyjnym charakterem śmierci. Z niedowierzaniem, z zaskoczeniem, ze zdumieniem dowiedzieliśmy się o śmierci świadka, pani Barbary Skrzypek – przekazał w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Antoni Skiba.

Do działań prokuratora generalnego Adama Bodnara odniósł się w mediach społecznościowych były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Tak, jesteś gangsterem i bandytą. Pytasz dlaczego, bo przemocą przejąłeś Prokuraturę Krajową. Uniemożliwiasz wykonywanie obowiązków legalnemu Prokuratorowi Krajowemu. Na jego miejsce, wspólnie z Tuskiem, wyznaczyłeś nielegalnego uzurpatora. Bez wymaganego ustawą udziału Prokuratora Krajowego powołałeś szefów prokuratur różnych szczebli. Wymieniłeś prezesów sądów, łamiąc ustawy – jak choćby prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, bez zgody kolegium tego sądu" – napisał Ziobro, oznaczając w swoim poście szefa resortu sprawiedliwości.

Jak zaznaczył poseł PiS, Bodnar odsunął od orzekania "sędziów wydziałów karnych, którzy zostali powołani przez Prezydenta z udziałem demokratycznej KRS", co jego zdaniem było działaniem bezprawnym. Ziobro zarzucił również Bodnarowi manipulowanie losowaniem sędziów i "ustawianie" politycznych wyroków. "Lekceważysz wiążące decyzje KRS, nie wykonujesz orzeczeń Sądu Najwyższego i bierzesz udział w przestępczym wygaszaniu Trybunału Konstytucyjnego" – stwierdził parlamentarzysta.

Bodnar w więzieniu? Ziobro: Nie kwestia czy, tylko kiedy

"Nie podejmujesz śledztw dotyczących licznych naruszeń prawa przez rządzących i ich pomagierów, jak choćby w sprawie znęcania się nad zatrzymanymi urzędniczkami Ministerstwa Sprawiedliwości, które to fakty potwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich. Jednocześnie błyskawicznie zamykasz śledztwa podjęte przed zmianą władzy. Akceptujesz powierzenie sprawy „dwóch wież” prokurator Wrzosek, co jest rażącym złamaniem elementarnych zasad obiektywizmu, wymaganych przez prawo" – czytamy we wpisie Zbigniewa Ziobry.

"Za to wszystko nieuchronnie odpowiesz karnie. A jeśli myślisz, że ujdzie Ci to płazem, to – wbrew profesorskiemu tytułowi – masz rozumek Puchatka albo jesteś najbardziej naiwnym człowiekiem w Polsce. Nie ma kwestii, czy będziesz za to siedział – jest tylko pytanie, kiedy. I to nastąpi szybciej, niż myślisz…" – napisał były minister sprawiedliwości.

