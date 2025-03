"Jak rozwydrzony dzieciak". Polityk PiS ostro o Tusku

Barbara Skrzypek zmarła w sobotę 15 marca. Prezes PiS zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy w środę (12 marca), przesłuchiwali ją – w charakterze świadka – w śledztwie w sprawie spółki Srebrna i tzw. dwóch wież. Przesłuchanie prowadziła kontrowersyjna prokurator Ewa Wrzosek.

List prezydenta i riposta premiera

Treść listu opublikowała Kancelaria Prezydenta RP. Andrzej Duda podkreśla w nim, że od dawna przestrzegał przed upolitycznianiem wymiaru sprawiedliwości oraz nielegalnym zagarnianiem kolejnych instytucji państwa.

Do listu odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"Panie Prezydencie. Przywrócenie rządów prawa po ośmiu latach bezprawia, za które jest Pan współodpowiedzialny, było i jest głównym celem mojego rządu. A czasy, kiedy prezydent, premier czy prezes partii wpływali na losy śledztw, minęły. Proszę się do tego jakoś przyzwyczaić" – napisał szef rządu na portalu X.

Fogiel: Tusk powiedział, że urządzi nam Norymbergę

Do sprawy śmierci Barbary Skrzypek odniósł się na antenie Radia Zet poseł PiS, Radosław Fogiel. Parlamentarzysta zwrócił uwagę na postawę premiera.

– Odkąd wydarzyła się ta tragedia, słuch po Donaldzie Tusku zaginął. Nawet prowadzenie obrad rządu oddał Kosiniakowi-Kamyszowi. Dlaczego ma zabrać głos? Dlatego że to jego sposób sprawowania władzy, jego opowieści, że będzie traktował PiS jak nazistów w Norymberdze, bo to powiedział, że urządzi nam Norymbergę – stwierdził Radosław Fogiel w Radiu Zet.

– To wszystko, co robi premier, doprowadza do tej sytuacji, w której w politycznym ferworze śledztwo, które ma dotknąć szefa partii opozycyjnej, dostanie prokurator, która jest skrajnie upolityczniona – zaznaczył poseł PiS.

Parlamentarzysta nawiązał też bezpośrednio do odpowiedzi szefa rządu na list prezydenta Andrzeja Dudy.

– Premier jak dzieciak rozwydrzony odpowiada mu tłicikiem i co tam pisze? Przecież to przekaz dla betonu, zdesperowany przekaz dla betonu. Nie, po 1989 roku nie było w Polsce takiego bezprawia, z jakim mamy do czynienia teraz – stwierdził Fogiel.

