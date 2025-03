"Chodzi o oddanie decyzji do Berlina i Brukseli". Ostry wpis Kalety

W czwartek Sejm podjął uchwałę wyrażającą pełne wsparcie dla rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej obronności, w tym programu Tarcza Wschód. Za przyjęciem głosowało 220 posłów, przeciw było 171, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kaleta: Tusk wysłał Kosiniaka-Kamysza

Do głosowania nad uchwałą odniósł się na portalu X poseł PiS Sebastian Kaleta.

"Odrzucenie tej poprawki pokazuje jakie są prawdziwe intencje rządu. Tu nie o jakiś miraż z tarczą wschód (rok ogłaszają, nic nie zrobili). Chodzi o oddanie setek miliardów z Polski do Niemiec i Francji. Chodzi o oddanie decyzji o Wojsku Polskim do Berlina i Brukseli" – napisał. "Tusk wysłał Kosiniaka-Kamysza, aby atakował opozycję za to, że pilnuje rządu przed oddaniem suwerenności unijnym biurokratom. Wstyd" – dodał.

Burzliwe głosowanie w Sejmie

Głosowanie nad uchwałą musiało odbyć się dwukrotnie, ponieważ, jak wyjaśniał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, podczas pierwszego podejścia zapytanie zostało sformułowane błędnie, kiedy zapytano, "kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem uchwały wraz z przyjętymi poprawkami?", mimo że "poprawek nie było". W pierwszym, unieważnionym głosowaniu, za uchwałą opowiedziało się 230 posłów, 189 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

— To jest sprawdzian patriotyzmu, sprawdzian tego, kto opowiada się za bezpieczeństwem Polski i silnym NATO. Nie zdaliście tego testu. Co się z wami stało? — zwrócił się Władysław Kosiniak-Kamysz do posłów PiS i Konfederacji, którzy zagłosowali przeciw uchwale.

W odpowiedzi na te słowa, z sali zaczęto skandować "do Berlina!" i "do Putina!".

— Dzisiejsze głosowanie przynosi nam hańbę i wstyd. Polska jest częścią NATO, UE, i będzie rozwijać swoje zdolności obronne oraz operacyjne na najwyższym poziomie — powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

Po raz drugi uchwała została poddana głosowaniu, a posłowie PiS i Konfederacji ponownie nie poparli dokumentu. — To jest egzamin z patriotyzmu, sprawdzian, kto stoi po stronie bezpieczeństwa Polski i silnego NATO. Dziś prawica ponownie nie zdała tego egzaminu, tak jak nie zdała go w europarlamencie. Co się z wami stało? Problem jest głębszy — mówił Władysław Kosiniak-Kamysz po pierwszym głosowaniu.

