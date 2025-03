PiS przeciwko uchwale o bezpieczeństwie Polski. Kaczyński tłumaczy dlaczego

Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie podkreślono m.in., że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący projektu Tarcza Wschód.

Bezpieczeństwo Polski. PiS i Konfederacji przeciwko uchwale

W tej sprawie odbyły się dwa głosowania. W pierwszym za uchwałą głosowało 230 parlamentarzystów, przeciw było 189, od głosu wstrzymał się jeden poseł.

Doszło jednak do reasumpcji z powodu błędu prowadzącego obrady wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, który powiedział, że głosowana jest uchwała z poprawkami, podczas gdy poprawki głosowano wcześniej.

W drugim głosowaniu za uchwałą było 220 posłów, przeciw 171, nikt się nie wstrzymał.

Przeciwko uchwale głosował cały klub Prawa i Sprawiedliwości i klub Konfederacji.

Kaczyński: Osłabienie, a może wręcz likwidacja NATO

– To, co jest w tej chwili proponowane, to nic innego, jak uruchomienie dynamiki politycznej, której życzy sobie znaczna część Unii Europejskiej, a przede wszystkim dwa największe państwa, nazywa się je niesłusznie mocarstwami – mówił Kaczyński z mównicy sejmowej przed głosowaniem.

– Dynamiki, która będzie prowadziła do conajmniej wielkiego osłabienia, a być może wręcz do likwidacji NATO. O to tutaj chodzi – przekonywał prezes PiS.

Tusk o głosowaniu opozycji w Sejmie: Wybrali hańbę

Wyniki głosowania skomentował w internecie premier Donald Tusk. "Mieli do wyboru: poparcie uchwały albo hańbę. Wybrali hańbę, a uchwałę i tak przegłosowaliśmy. PiS i Konfederacja ponownie przeciw Tarczy Wschód i europejskiej jedności wobec rosyjskiej agresji" – napisał szef rządu w serwisie społecznościowym X.

Projekt uchwały zaproponowanej przez posłów Koalicji Obywatelskiej zakłada pełne poparcie dla rozwiązań zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 12 marca, dotyczącej przyszłości europejskiej obrony, w tym poprawki uznającej Tarczę Wschód, czyli planowany system umocnień na granicy Polski z Rosją i Białorusią, za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE.

Zarówno europosłowie Konfederacji, jak i PiS poparli w PE poprawkę dotyczącą Tarczy Wschód, natomiast głosowali przeciwko całej rezolucji.

