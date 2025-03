Ile pieniędzy z Unii Europejskiej na Tarczę Wschód?

W Sejmie w trybie informacji bieżącej oraz pytań w sprawach bieżących posłowie Konfederacji skierowali do ministra obrony narodowej pytanie w sprawie finansowania Tarczy Wschód ze środków Unii Europejskiej.

Tumanowicz: Konfederacja popiera Tarczę Wschód, nie popiera rezolucji PE

Poseł Witold Tumanowicz przypomniał, że stanowisko Konfederacji wobec rezolucji PE – o które pretensje mają ugrupowania koalicji – było wielokrotnie przedstawiane i jest znane. Posłowie formacji mówili o nim m.in. w mediach i na konferencjach prasowych w Sejmie. Poseł podkreślił, że Konfederacja popiera Tarczę Wschód i inwestycje w Tarczę Wschód, a nie zgadza się z innymi zapisami rezolucji PE.

Polityk zapytał natomiast o finansowanie. – Ile pieniędzy z UE zostanie przekazanych na Tarczę Wschód? Jak kształtuje się bilans finansowany całej rezolucji dla Polski i czy macie to policzone? Musimy wiedzieć, nad czym w ogóle dyskutujemy – zapytał Tumanowicz.

Tomczyk o źródłach finansowania

Odpowiedzi udzielił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wyraził zadowolenie, że Konfederacja popiera Tarczę Wchód, ale podtrzymał swoje negatywne stanowisko wobec głosowania tej partii w PE. Wiceminister obrony przypomniał cel przedsięwzięcia i przeprowadzone dotychczas czynności celem realizacji Tarczy Wschód.

Odnosząc się do meritum, Tomczyk powiedział, że zostało osiągnięte wstępne porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę miliarda euro na Tarczę Wschód. – Z tych środków chcemy sfinansować innowacyjne w zakresie łączności satelitarnej, rozpoznania elektronicznego, czy poprawy mobilności wojsk własnych. To jest kluczowe – powiedział polityk.

– Kolejne źródło to Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony w ramach KPO w wysokości 30 mld złotych. To nowy projekt, uruchomiony przez polski rząd. [...] Kolejny instrument to Europejski Fundusz Obronny – 8 miliardów euro – wskazał Tomczyk.

Następnie Tumanowicz i Tomczyk ponownie zabrali głos, poruszając kwestię równomiernego rozłożenia środków na obronność pod względem geograficznym, o której jest mowa w rezolucji PE.

Rezolucja PE

Przypomnijmy, że Parlament Europejski przegłosował w środę poprawki do rezolucji o białej księdze w sprawie przyszłości europejskiej obrony. W jej ramach wyróżniono bardzo ważną dla Polski poprawkę uznającą Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE. Rezolucja zawiera jednak cały szereg daleko idących zapisów dotyczących przekazania kompetencji państw narodowych w zakresie obronności Komisji Europejskiej. Rezolucja nie stanowi oczywiście aktu prawnego, a wyrażenie woli politycznej, wskazującej jednak w jakim kierunku będą zmierzały rozwiązania legislacyjne. W polskiej przestrzeni publicznej wybuchła polityczna awantura, ponieważ PiS i Konfederacji nie poparły całości rezolucji.

