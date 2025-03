"Trump miał rację". Zaskakujące słowa Tomczyka

Tarcza Wschód została wpisana przez Komisję Europejską do tzw. białej księgi dot. obronności. Projekt uznano za "obszar krytyczny" w dozbrajaniu Europy.

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski uchwalił rezolucję w sprawie przyszłości europejskiej obronności. Znalazła się w niej poprawka zgłoszona przez delegacje PO i PSL w Europejskiej Partii Ludowej, uznająca Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Rezolucja nie stanowi aktu prawnego, a wyrażenie woli politycznej wskazującej, w jakim kierunku będą zmierzały rozwiązania legislacyjne.

Tomczyk uderza w PiS: To hańba

Sprawy obronności, w tym również Tarczy Wschód, były tematem debaty podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu. Do krytycznych uwag ze strony posłów PiS odniósł się wiceszef MON Cezary Tomczyk.

– Żadne krzyki na tej sali nie zmyją z was hańby tego, co zrobiliście w PE, bo faktem jest, że europosłowie PiS-u zagłosowali przeciwko Tarczy Wschód w PE ramie w ramię z takimi partiami jak AfD. To po prostu fakt. Zagłosowaliście przeciwko narodowego programowi odstraszania i obrony Tarcza Wschód. To fakt i hańba na waszych eurodeputowanych, której tak łatwo nie zmyjecie – mówił polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Dzisiaj pytam się posłów PiS-u: gdzie jest wasz patriotyzm? Tak często słyszeliśmy te hasła, które płyną z waszych ust. Jak dziś wy możecie mówić odpowiedzialnie o patriotyzmie i o budowaniu polskiej suwerenności, gdy w PE głosowaliście przeciwko Tarczy Wschód. Nigdy tego Polacy wam nie zapomną i my też nigdy wam tego nie zapomnimy – dodał.

Wiceszef MON: Trump miał rację

Jednocześnie Cezary Tomczyk zgodził się w sprawie obronności z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

– Europa i USA to filary NATO, a NATO to nasze bezpieczeństwo. Europa odpowiada na wyzwanie Donalda Trumpa i też muszę jasno powiedzieć, że Donald Trump w tej sprawie miał po prostu rację i Polska miała rację, bo Polska jeszcze w czasach waszych rządów, wszyscy na tej sali, ramię w ramię, opozycja z ówczesną koalicją rządzącą wsparła projekt ustawy o obronie ojczyzny – powiedział wiceszef MON.

Jednocześnie Tomczyk poinformował o osiągniętym wstępnym porozumieniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie Tarczy Wschód. Chodzi o kwotę 1 mld euro. – Tarcza Wschód stała się też projektem unijnym, co daje nam możliwość rozszerzania tego projektu – podkreślił wiceminister obrony narodowej.

