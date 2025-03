Ociepa: Rezolucja PE nie była o Tarczy Wschód. Przykładacie rękę do NATO-bis

W Sejmie w trybie informacji bieżącej oraz pytań w sprawach bieżących posłowie PiS skierowali do premiera pytanie dotyczące planów Europejskiej Partii Ludowej, w której skład wchodzi Platforma Obywatelska "marginalizacji NATO".

PiS oczekuje wyjaśnień

Pytanie PiS dotyczy sprawy "planów Europejskiej Partii Ludowej na marginalizację NATO poprzez tworzenie równoległej struktury w ramach Unii Europejskiej i zamiaru zrzeczenia się przez rząd kompetencji w zakresie polityki obronnej na rzecz Komisji Europejskiej".

Parlament Europejski przegłosował w środę poprawki do rezolucji o białej księdze w sprawie przyszłości europejskiej obrony. W jej ramach wyróżniono bardzo ważną dla Polski poprawkę uznającą Tarczę Wschód za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE. Rezolucja zawiera jednak cały szereg bardzo daleko idących zapisów dotyczących przekazania kompetencji państw narodowych w zakresie obronności Komisji Europejskiej. Rezolucja nie stanowi oczywiście aktu prawnego, a wyrażenie woli politycznej, wskazującej jednak w jakim kierunku będą zmierzały rozwiązania legislacyjne. W polskiej przestrzeni publicznej wybuchła polityczna awantura, ponieważ PiS i Konfederacji nie poparły całości rezolucji.

NATO-bis

– Państwo tak byliście dumni z NATO, uczestniczyliście we wszystkich apelach, uroczystościach, publikowaliście flagi NATO, cieszyliście się z 26. Rocznicy przystąpienia Polski do NATO, a dzisiaj przykładacie rękę do budowy NATO-bis – zwrócił się do przedstawicieli koalicji poseł Marcin Ociepa.

Dublowanie kompetencji Sojuszu

– Doczekaliśmy się nareszcie, po trudnym wieku XX dla polskiego bezpieczeństwa i polskiej państwowości sojuszu transatlantyckiego – najsilniejszego na świecie, który jest sojuszem w praktyce, ma wypracowane scenariusze reakcji na zagrożenia [...] Jak jest zagrożenie, to będą działać. [...] Tymczasem zawsze w Unii Europejskiej pojawiają się własne ambicje w tym zakresie, próba odbierania państwom członkowskim kompetencji w zakresie polityki obronnej i dublowanie kompetencji NATO – ostrzegł Ociepa.

Rezolucja PE. Ociepa: Nie ma zgody na okłamywanie polskiej opinii publicznej

– Chcę powiedzieć, że nie ma zgody na okłamywanie polskiej opinii publicznej, że rezolucja Parlamentu Europejskiego była o Tarczy Wschód, ponieważ punktów tej rezolucji jest 89, a o Tarczy Wschód jest fragment jednego z punktów. I jak zwykle to jest przemycane w różnych zapisach, często dobrych, ale są też zapisy wprost uderzające w bezpieczeństwo Polski – kontynuował były wiceminister obrony narodowej.

Polityk zwrócił uwagę, że UE chce, aby rzeczywistym gwarantem bezpieczeństwa była Europejska Unia Obrony w sytuacji, kiedy jest sojusz NATO, a Unia Europejska nie ma żadnej gotowości obronnej.

Tomczyk: Pytanie zawiera kłamliwą tezę

Odpowiedzi udzielił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jego zdaniem NATO pozostanie fundamentem obrony Polski i Europy.

