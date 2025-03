"Trzeba być debilem i idiotą". Czarzasty nie gryzie się w język

W piątek polityk był gościem programu „Graffiti” na antenie Polsat News, gdzie skomentował uchwałę w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie podkreślono m.in., że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący projektu Tarcza Wschód.

– Kiedy pojawia się możliwość pozyskania miliardów z UE na zapewnienie bezpieczeństwa, a ktoś głosuje przeciwko temu, to albo jest z PiS i Konfederacji, albo po prostu jest idiotą – w ten sposób Włodzimierz Czarzasty skomentował ostatnie głosowanie w Sejmie dotyczące uchwały w sprawie bezpieczeństwa Polski. Posłowie PiS i Konfederacji zagłosowali przeciwko.

Czarzasty dodał, że przedstawiciele Konfederacji i PiS chcieli zablokować fundusze unijne na bezpieczeństwo. – Konfederacja z Mentzenem na czele, PiS z Nawrockim w roli głównej, chcieli zablokować pieniądze na ten cel w UE, więc niech nie opowiadają bzdur – stwierdził w programie "Graffiti".

– Naszym celem jest, aby w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim powstał pas bezpieczeństwa, aby mieszkańcy tych regionów byli chronieni – zaznaczył.

Bezpieczeństwo Polski. PiS i Konfederacja przeciwko uchwale

W tej sprawie odbyły się dwa głosowania. W pierwszym za uchwałą głosowało 230 parlamentarzystów, przeciw było 189, od głosu wstrzymał się jeden poseł.

Doszło jednak do reasumpcji z powodu błędu prowadzącego obrady wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, który powiedział, że głosowana jest uchwała z poprawkami, podczas gdy poprawki głosowano wcześniej.

W drugim głosowaniu za uchwałą było 220 posłów, przeciw 171, nikt się nie wstrzymał. Przeciwko uchwale głosował cały klub Prawa i Sprawiedliwości i klub Konfederacji.

Kaczyński: Osłabienie, a może wręcz likwidacja NATO

– To, co jest w tej chwili proponowane, to nic innego, jak uruchomienie dynamiki politycznej, której życzy sobie znaczna część Unii Europejskiej, a przede wszystkim dwa największe państwa, nazywa się je niesłusznie mocarstwami – mówił Kaczyński z mównicy sejmowej przed głosowaniem.

– Dynamiki, która będzie prowadziła do co najmniej wielkiego osłabienia, a być może wręcz do likwidacji NATO. O to tutaj chodzi – przekonywał prezes PiS.

