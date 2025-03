Oto najnowszy sondaż partyjny. Zmiana na pozycji lidera

Gdyby Polacy poszli do urn w najbliższą niedzielę, to do Sejmu dostało by się pięć partii – wynika z sondażu IPSOS zrealizowanego na zlecenie TVP Info.Próg wyborczy przekraczają: KO, PiS, Konfederacja, Trzecia Droga oraz Lewica.

KO wyprzedza PiS

Najważniejszą informacją z nowego sondażu jest niewątpliwie zamian na pozycji lidera. Pierwsze miejsce przejmuje bowiem Koalicja Obywatelska, którą popiera obecnie 31 proc. ankietowanych. To więcej o 2 pkt. proc. niż w analogicznym badaniu, które przeprowadzono w lutym.

Tuż za formacją Donalda Tuska znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 28 proc. To mniej o 2 pkt. proc. niż w poprzednim sondażu. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem na poziomie 16 proc. Sojusz Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego utrzymał poparcie z lutego.

Słabe wyniki Trzeciej Drogi i Lewicy

Gorzej wypadają pozostałe dwie partie, które obecnie wraz z KO współtworzą większość sejmową. Na Trzecią Drogę chce bowiem głosować 8 proc. wyborców – dokładnie tyle, ile wynosi próg wyborczy dla koalicji partii. Tym samym sojusz Polski 2050 i PSL stracił 2 pkt. proc. w ostatnim miesiącu.

Również sytuacja Lewicy nie wygląda najlepiej. Partia Włodzimierza Czarzastego może liczyć na 6 proc. głosów. Dokładnie tyle samo otrzymała w poprzednim sondażu IPSOS. W badaniu jest jeszcze partia Razem, która notuje niewielki wzrost poparcia na poziomie 1 pkt. proc., ale z wynikiem 3 proc. nadal nie może liczyć na wejście do Sejmu.

7 proc. uczestników badania wskazało na odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć", natomiast 1 proc. pytanych odmówiło odpowiedzi.

Niemal półtora roku od wyborów. Kto zyskał?

Jeżeli wyniki porównamy do wyborów parlamentarnych z 2023 roku to oczywistym staje się, że największym zwycięzcą obecnej sytuacji jest Konfederacja, która w wyborach parlamentarnych miała 7,16 proc. (wzrost o ok. 9 proc.) Koalicja Obywatelska utrzymuje mniej więcej takie same poparcie (wzrost o 1 pkt. proc.), natomiast PiS, które w 2023 roku uzyskało 35,38 proc. głosów, notuje poważny spadek – o ok. 7 pkt. proc.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja Trzeciej Drogi, która w 2023 roku uzyskała 14,40 proc. głosów (jest to zatem spadek o ok. 6 pkt. proc.). Pogarsza się też sytuacja Nowej Lewicy, która półtora roku temu zdobyła 8,61 proc. głosów (spadek o około 2 pkt. proc.).

