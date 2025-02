PiS znów wygrywa z KO. Jest najnowszy sondaż

Najnowszy sondaż Ipsos dla „19:30” i TVP Info pokazuje zmianę lidera. Prawo i Sprawiedliwość wyprzedziło Koalicję Obywatelską i to partia Jarosława Kaczyńskiego cieszy się obecnie największym poparciem wśród Polaków. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja.

Wynik najnowszego sondażu

Na Prawo i Sprawiedliwość chce w tej chwili głosować 30 proc. Polaków. To więcej o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem tej pracowni. Z kolei Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 29 proc. respondentów. To taki sam wynik, jak miesiąc temu. Konfederacja zgromadziła z kolei 16 proc. wskazań i zanotowała wzrost o 4 pkt. proc.

Chęć głosowania na Trzecią Drogę zadeklarowało 10 proc. ankietowanych. Lewica uzyskała wynik 6 proc., a Partia Razem 2 proc. 1 proc. badanych wskazało inny komitet. 5 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos. 1 proc. badanych odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Sondaż zrealizowano telefonicznie oraz online w dniach 17–18 lutego 2025 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

PiS znów na czele

Badanie Ipsos to kolejny sondaż, w którym to największa partia opozycyjna wychodzi na prowadzenie. 11 lutego poznaliśmy wyniki sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Według tego badania, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to najwięcej głosów zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 33,21 proc. wyborców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, uzyskując 31,37 proc. głosów.

Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 15,71 proc. Gdyby ugrupowanie Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena zdecydowało się na współpracę z PiS-em, to wspólnie mogliby zdobyć większość parlamentarną i utworzyć rząd.

W Sejmie znalazłyby się także Trzecia Droga, którą popiera 8,90 proc. respondentów, a także Lewica – 6,85 proc. wskazań. Partia Razem poza Sejmem – 1,68 proc. poparcia. Na inne formacje zagłosowałoby 2,28 proc. badanych. Sondaż zrealizowano w dniach 8-10 lutego.

