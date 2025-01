KO i PiS z identycznym poparciem. Konfederacja na podium

Jak wynika z opublikowanego w sobotę sondażu Ipsos dla "19:30" i TVP Info, KO i PiS uzyskałyby dokładnie takie samo poparcie, jak w badaniu tej samej pracowni przeprowadzonym w połowie grudnia.

Miejsce na najniższym stopniu podium przypadło Konfederacji, na którą chce głosować 12 proc. badanych. Oznacza to spadek poparcie dla tego ugrupowania o 3 pkt proc.

Trzecia Droga poza pierwszą trójką

Na czwartym miejscu znalazła się Trzecia Droga, która uzyskała takie samo poparcie, co w ubiegłym miesiącu. Na sojusz Polski 2050 i PSL chce głosować 10 proc. badanych.

Nowa Lewica uzyskałaby 7 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 1 pkt proc., a na partię Razem, podobnie jak w grudniu, chce głosować 3 proc. respondentów.

Inne ugrupowanie wskazało 2 proc. badanych.

Jaka frekwencja w wyborach?

Z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos dla "19:30" i TVP Info wynika, że zwiększyła się również grupa wyborców niezdecydowanych. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 8 proc. badanych, co stanowi wzrost o 1 pkt proc.

Wśród badanych 63 proc. chciałoby oddać swój głos w wyborach, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, z czego aż 51 proc. respondentów wskazało odpowiedź "zdecydowanie".

Jak podaje TVP Info, "to nieco mniej niż w przypadku wyborów prezydenckich, w których udział planuje 76 proc. ankietowanych".

Poprzedni sondaż: PiS na prowadzeniu

Z kolei z nowego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski przez pracownię United Surveys wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32,4 procent głosów. Oznacza to wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem. Drugie miejsce zajmuje KO, na którą chce głosować 29,2 proc. ankietowanych (spadek o 2,1 pkt. proc.).

Konfederacja zajmuje w tym badaniu trzecie miejsce z wynikiem 13,5 procent (wzrost o 3,6 pkt. proc.). Również w tym przypadku Trzecia Droga znalazła się poza podium z poparciem 9 proc. (spadek o 1,4 pkt. proc.).

W badaniu United Surveys kolejne miejsce zajmuje Lewica, dla której poparcie deklaruje 7,2 proc. (spadek 1,6 pkt proc.). Do Sejmu nie dostałaby się za to partia Razem. Zagłosowałoby na nią 2,2 procent badanych (w poprzednim badaniu głosowanie na to ugrupowanie deklarowało 0,3 proc. badanych). 0,9 proc. badanych zadeklarowało głosowanie na "inne" ugrupowania.

