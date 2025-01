Kolejne złe wieści dla KO. PiS odrabia straty

Z sondażu Opinia24 wynika, że Gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę, to do Sejmu dostałyby się: KO, PiS, Konfederacja, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) oraz Lewica.

Na Koalicję Obywatelską chce obecnie głosować 31,9 proc. wyborców, podczas gdy na Prawo i Sprawiedliwość 30,7 proc.

"Dystans pomiędzy dominującymi partami zmniejszył się w porównaniu z sondażem realizowanym przed miesiącem. KO wówczas co prawda miała taki sam wynik, jak teraz, wzrost zanotowało natomiast PiS (28,9 proc. w ostatnim badaniu)" – czytamy.

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, którą popiera 13,5 proc. respondentów. To spadek o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Z wyników nie mogą być zadowoleni politycy Trzeciej Drogi i Lewicy, gdyż obie formacje balansują nad progiem wyborczym. Sojusz PSL i Polski 2050 może liczyć na 8,6 proc. (poprzednio było 9,5 proc.). Z kolej na Lewicę chce głosować 5,6 proc. Polaków (spadek o 0,3 pkt. proc.). Partia Razem może liczyć natomiast na 2 proc. poparcia (wzrost z 0,7 pkt. proc.).

7,3 proc. respondentów nadal nie wie, na kogo zagłosuje. Prognozowana frekwencja wynosi 56 proc.

Trzaskowski traci przewagę

To jednak nie są jedyne niepokojące wieści dla KO. Okazuje się, że kandydat formacji w wyborach prezydenckich wyraźnie zaczął tracić przewagę nad drugim w zestawieniach Karolu Nawrockim.

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, przewaga Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim stopniała już do zaledwie 4 pkt. proc.



W najnowszym sondażu Rafał Trzaskowski z KO może bowiem liczyć na 35 proc. głosów w pierwszej turze, zaś kandydat obywatelski popierany przez PiS Karol Nawrocki cieszy się poparciem na poziomie 31 proc.To już kolejny sondaż potwierdzający ten trend.



Czytaj też:

Najnowszy sondaż potwierdza niepokojący trend. "Postępująca katastrofa"