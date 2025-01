Założyli się w programie Polsat News. Poszło o Nawrockiego i Hołownię

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki zasugerował, że Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze startu w wyborach prezydenckich.

– Panowie mówicie, że Rafał Trzaskowski może być wymieniony, ale wszyscy się do niego odnosicie. Natomiast jeżeli ktoś zostanie wymieniony (...), to będzie Karol Nawrocki – stwierdziła Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.

Prowadząca program Agnieszka Gozdyra zauważyła, że "zakład byłby ciekawym wydarzeniem". Parlamentarzyści zgodzili się z dziennikarką Polsat News.

– Jeżeli Karol Nawrocki nie zostanie wymieniony, to pani wpłaci 1000 zł na Caritas – zaproponował Bogucki. – A pan na WOŚP – odpowiedziała Piekarska i uścisnęła rękę politykowi PiS. – Uważam, że gdybyśmy my, politycy różnych opcji, częściej podawali sobie ręce, to byłoby po prostu lepiej, bo można by łatwiej rozmawiać – skomentowała.

"Przyjmuję zakład"

Kilkanaście minut później pojawiła się propozycja kolejnego zakładu. – Tu mogę się też założyć, nawet z panem ministrem, jak już chcemy wzbogacać ważne społeczne inicjatywy. Ja jestem gotów założyć się z panem ministrem, że trzecim w wyborach prezydenckich nie będzie Szymon Hołownia – zwrócił się Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta do Jacka Bartmińskiego, byłego wiceministra aktywów państwowych, polityka Polski 2050.

– Przyjmuję zakład – odpowiedział Bartmiński. – Ja trzymam się tego, że Szymon Hołownia nie będzie w tych wyborach nawet trzeci, czyli nie będzie na pudle. Będzie tam albo Sławomir Mentzen, albo ktoś trzeci – podkreślił Poboży. Przedstawiciel Polski 2050 przekonywał, że Szymon Hołownia ma szansę wejść do drugiej tury.

– Czy stawką też będzie 1000 zł na organizację charytatywną? Czy mogą to być organizacje prozwierzęce? – zaproponowała Gozdyra.

Obaj politycy zgodzili się na ten warunek.

Wybory prezydenckie

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w ubiegłym tygodniu, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. Formalnie wybory zostaną zarządzone 15 stycznia. Wtedy ruszy kampania wyborcza. Obecnie wszyscy kandydaci prowadzą działania prekampanijne.

Dotychczas start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli: Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy), Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski), Piotr Szumlewicz (Związkowa Alternatywa), Adrian Zandberg (Razem) oraz Katarzyna Cichos (Platforma Rozwoju Polski).

Czytaj też:

Lisicki: Trzaskowski gaśnie w oczach. Ziemkiewicz: PO jest w czarnej d…Czytaj też:

Burza po spotkaniu Nawrockiego i kibiców na Jasnej Górze. Przeor reagujeCzytaj też:

Przewaga Trzaskowskiego topnieje. Nowy sondaż prezydencki