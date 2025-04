Miliardy z KPO dla szpitali przepadną? MZ ma opóźnienie

Po marcu przyszłego roku Polska będzie miała trzy miesiące na rozliczenie się z realizacji KPO w Brukseli. "W tej sytuacji Departament Oceny Inwestycji powinien pracować w zdwojonym tempie, tymczasem nie dotrzymuje terminów" – zauważa "Gazeta Wyborcza".

Jako jeden z przykładów wymieniono konkurs na rozwój opieki długoterminowej. "Szpitale mogły w nim uzyskać dotacje w wysokości do 20 mln zł. Początkowo konkurs miał być rozstrzygnięty do końca 2024 r. Kolejny termin ministerstwo wyznaczyło na koniec stycznia. Tłumaczyło, że wszystkie oferty zawierały błędy i trzeba je poprawić. Ponieważ składaniem ofert w konkursach na środki unijne zajmują się wyspecjalizowani w tym pracownicy szpitali lub firmy, należy przypuszczać, że winę za błędy ponosiło ministerstwo, źle instruując w czasie szkolenia, jak należy przygotować wnioski w konkursie" – czytamy. Wyniki konkursu na rozwój opieki długoterminowej resort Izabeli Leszczyny podał dopiero 28 lutego. Problem w tym, że Departament Oceny Inwestycji nadal nie zaprosił dyrektorów szpitali do podpisania umów. To oznacza, że nie wypłacono pieniędzy.

Sytuacja jest poważna. – Są placówki, które już dwa razy ogłaszały, a potem unieważniały przetargi – zauważa Bernadeta Skóbel, ekspert Związku Powiatów Polskich ds. zdrowia.

Dyrektorzy w rozterce

Dwa poważne problemy, których obawiają się dyrektorzy szpitali, to po pierwsze fakt, że żeby rozliczyć się z pieniędzy z KPO, muszą zamknąć finansowaną w ten sposób inwestycję. "A co jeśli roboty budowlane nie będą skończone? Albo będzie trzeba coś poprawiać?" – padają pytania. – Będziemy musieli kwitować odbiór sprzętu czy robót bez względu na to wykonanie. Nawet jeśli się dogadamy, że przyjdą poprawiać, to potem będą mogli nas wystawić do wiatru. Bo co im zrobimy, jak już pieniądze dostaną? – zauważa jeden z dyrektorów.

Druga obawa ma związek z przestrzeganiem procedur. Jeśli będzie trzeba się spieszyć, można coś przeoczyć. Jest też groźba naginania niektórych przepisów.

