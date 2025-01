Lisicki: Trzaskowski gaśnie w oczach. Ziemkiewicz: PO jest w czarnej d…

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta może mówić o ogromnych kłopotach. W sondażu pracowni Opinia24 dla RMF FM Rafał Trzaskowski uzyskał 29,8 proc. W ciągu miesiąca jego poparcie spadło z 38,6 proc. – Trudno na podstawie jednego badania mówić o trendzie, do tego potrzebne są kolejne sondaże – oceniła dla Onetu poseł KO Dorota Łoboda, która należy do sztabu Trzaskowskiego.

Jednak inne badania również wskazują na to, że przewaga Rafała Trzaskowskiego nad popieranym przez PiS Karolem Nawrockim wyraźnie topnieje.

Z sondażu CBOS wynika, że walka o prezydenturę będzie niezwykle zacięta. Trzaskowski może liczyć na 35 proc. głosów, zaś Nawrocki cieszy się poparciem na poziomie 31 proc. Na dalszych pozycjach uplasowali się kolejno: Sławomir Mentzen (12 proc.), Szymon Hołownia (6 proc.), Magdalena Biejat (3 proc.) oraz Marek Jakubiak i Adrian Zandberg (po 2 proc.).

Natomiast badanie pracowni United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski pokazuje, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich Trzaskowski może liczyć na poparcie na poziomie 34,2 proc. To mniej o 2 pkt. proc. niż w grudniu. Z kolei na Nawrockiego planuje zagłosować 29 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 0,2 pkt. proc.

Lisicki i Ziemkiewicz o Trzaskowskim

– Z coraz większym rozbawieniem obserwuję, co się dzieje w sztabie Rafała Trzaskowskiego w związku z kolejnymi sondażami. Po pierwszym sondażu, który pokazał dramatyczny spadek poparcia, o prawie 9 pkt. proc., pojawił się komentarz ze sztabu Rafała Trzaskowskiego, że to nie pokazuje jeszcze żadnej tendencji. Natomiast drugie badanie pokazało, że poparcie spada i wygląda na to, że w drugiej turze także przewaga nad Karolem Nawrockim jest coraz mniejsza. Gdybym był na miejscu sztabowców Rafała Trzaskowskiego, to zastanawiałbym się, co się dalej stanie – skomentował redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w programie "Polska Do Rzeczy".

– Zakładasz racjonalność sztabowców Rafała Trzaskowskiego – odparł Rafał Ziemkiewicz. – Ostatnie sondaże pokazują, że coś idzie nie tak. Pytanie, czy oni są w stanie to zrozumieć, znaleźć rozwiązanie – powiedział publicysta "Do Rzeczy".

– Pojawia się pytanie, co właściwie ma do zaproponowania Rafał Trzaskowski – zauważył Lisicki.

– Mam wrażenie, że to jest Bronisław Komorowski bis – mówił Ziemkiewicz. – Kampania Trzaskowskiego i jego postępowanie jest bezmyślne – dodał.

Zwiastun 362. odc. programu "Polska Do Rzeczy". Całość dla Subskrybentów.