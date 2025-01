Zły sondaż dla rządu Tuska. Nawet wyborcy KO tego nie akceptują

Rząd Donalda Tuska przyjął w zeszłym tygodniu uchwałę, w której zadeklarował, że zapewni wolny i bezpieczny udział najwyższym przedstawicielom Izraela w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Wcześniej izraelskie media podały, że prezydent Andrzej Duda napisał do Tuska list z apelem o zapewnienie ochrony przed aresztowaniem premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, który podlega nakazowi aresztowania wydanemu przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z oskarżeniem o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy.

MTK przekazał Polskiej Agencji Prasowej oświadczenie, w którym podkreślił, że "na państwach-sygnatariuszach Statutu Rzymskiego spoczywa prawny obowiązek egzekwowania decyzji" trybunału.

Polska podpisała Statut Rzymski 9 kwietnia 1999 r., a następnie ratyfikowała go 12 listopada 2001 r., stając się jednym z państw-założycieli MTK.

Uchwała ws. Netanjahu. Polacy źle oceniają decyzję rządu Tuska

51,9 proc. badanych przez IBRiS wobec przyjętej przez Radę Ministrów uchwały zajmuje stanowisko krytyczne (w tym 30,7 proc. uczestników badania ocenia ją zdecydowanie źle, a 21,2 proc. raczej źle) – informuje "Rzeczpospolita", która zleciła przeprowadzenie sondażu.

Pozytywne zdanie na temat decyzji rządu ma 22,5 proc. ankietowanych, z czego 7,2 proc. ocenia ją "zdecydowanie dobrze", a 15,3 proc. – "raczej dobrze". 25,6 proc. respondentów nie ma opinii na ten temat.

Dziennik odnotowuje, że wśród uczestników badania, którzy w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r. głosowali na Koalicję Obywatelską, 63 proc. ma negatywny stosunek do rządowej uchwały (to suma odpowiedzi "zdecydowanie źle" i "raczej źle": odpowiednio 36 proc. i 29 proc.). Przekonanych do uchwały rządu w tej grupie jest 20 proc. badanych, a zdania nie ma 16 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 10-11 stycznia metodą CAWI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) na reprezentatywnej grupie 1068 osób.

