Chrobry w kampanii

Już podzieleni zrzucają winę za ten grzech (jakby to miał być grzech w demokracji) jeden na drugiego, a właściwie w polskiej politycznej dwójpolówce – jedno plemię na drugie. Dostarczanych przykładów na to, kto dzieli, mamy z obu stron bez liku, są one zarówno zajadłe, jak i niedowodliwe.