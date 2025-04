Trump zapłaci mieszkańcom Grenlandii? Padła kwota

W ostatnich tygodniach urzędnicy Białego Domu zaczęli analizować skutki finansowe przekształcenia Grenlandii, obecnie regionu autonomicznego w obrębie królestwa Danii, w terytorium Stanów Zjednoczonych.

Trzy źródła, na które powołuje się "Washington Post", twierdzą, że w Waszyngtonie trwają szacunki, ile kosztowałoby zarządzanie Grenlandią w przypadku jej przejęcia, wliczając w to zapewnienie usług rządowych dla 58 tys. mieszkańców.

Propozycja Trumpa: Dolary z USA zamiast wsparcia od Danii

Jak podaje "The New York Times", amerykański przywódca rozważa zaoferowanie każdemu obywatelowi Grenlandii czeku w wysokości 10 tys. dolarów rocznie. Trump liczy, że w ten sposób uzyska zgodę mieszkańców na przyłączenie ich wyspy do Stanów Zjednoczonych.

"The New York Times" wskazuje, że mieszkańcy Grenlandii są "praktycznie porzuceni przez Danię".

Amerykański dziennik informuje, że rząd USA analizuje możliwość zastąpienia 600 mln dol. subsydiów, jakie Dania przekazuje obecnie Grenlandii, 10 tys. dol. rocznie wypłacanymi każdemu z jej mieszkańców.

Zaskakująca deklaracja szefowej MSZ Grenlandii

Tymczasem szefowa MSZ Grenlandii udzieliła w kwietniu br. wywiadu duńskiemu dziennikowi "Berlingske", w którym wyraziła chęć pogłębienia stosunków dyplomatycznych z Chinami.

– Chiny są dla nas bardzo ważne i zależy nam na zacieśnieniu naszej współpracy – powiedziała Vivian Metzfeldt.

Duńska stacja TV 2 określiła wypowiedź szefowej grenlandzkiej dyplomacji jako "zaskakującą".

Metzfeldt zauważyła jednocześnie, że jej kraj nie powinien patrzeć tylko na Zachód. Jej zdaniem interesy można robić również z partnerami ze Wschodu.

Minister spraw zagranicznych Grenlandii nie sprecyzowała jednak, w jakich dziedzinach wyspa mogłaby podjąć współpracę z Chinami. Z kolei duńskie media przypominają, że Vivian Mezfeldt w 2023 roku odwiedziła Państwo Środka. Szefowa grenlandzkiej dyplomacji spotkała się z wiceministrami handlu i spraw zagranicznych. Ówczesne rozmowy zostały uznane za "udane i obiecujące". Podczas spotkania omówiono współpracę obu państw w takich dziedzinach jak turystyka czy rybołóstwo.

Czytaj też:

Trump użyje siły? Niepokojące słowa prezydenta USACzytaj też:

Wiceprezydent USA na Grenlandii. "Mamy wiadomość dla Danii"