"Realpolitik". Kolejny kraj odmawia aresztowania Netanjahu, mimo nakazu MTK

Gdyby premier Izraela Benjamin Netanjahu przybył do Belgii, nie zostałby aresztowany, pomimo nakazu wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Poinformował o tym premier Belgii Bart de Wever, podał kanał informacyjny VRT.

De Wever odniósł się do niedawnej wizyty Netanjahu na Węgrzech, podczas której premier Viktor Orban ogłosił, że kraj rozpoczął proces wycofywania się z Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Belgijski premier zauważył, że chociaż nie wszystkie kraje europejskie są tak przychylne premierowi Izraela jak Węgry, większość z nich nie aresztowałaby Netanjahu, gdyby tam pojechał, ponieważ jest to "trudno możliwe z perspektywy realpolitik”.

– W ramach koncepcji realpolitik względy praktyczne przeważają nad etycznymi. Nie sądzę, aby istniał choć jeden kraj europejski, który aresztowałby Netanjahu, gdyby tam pojechał. Francja na przykład by go nie aresztowała i nie sądzę, żebyśmy my też tak zrobili – powiedział belgijski premier.

Ponadto, z prawnego punktu widzenia, aresztowanie premiera Izraela byłoby niemożliwe, ponieważ Izrael nie jest członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego, zauważył profesor prawa międzynarodowego Steven DeWulf cytowany przez portal.

Nakaz aresztowania Netanjahu

W listopadzie 2024 r. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu i byłego ministra obrony Yoava Gallanta. MTK uważa, że powinni oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za "zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne” jako wspólnicy i cywilni przełożeni, którzy kierowali atakiem na palestyńską ludność cywilną.

3 kwietnia Netanjahu odwiedził Węgry. Podróż polityka odbyła się pomimo nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Netanjahu spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wiadomo, że Węgry ratyfikowały Statut Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego, zatem powinny były wdrożyć jego postanowienia.

Czytaj też:

Wielomski broni decyzji Węgier. Dwa powodyCzytaj też:

Trump: Jeśli nie zawrą umowy, będzie bombardowanie