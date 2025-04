Cła Trumpa mocno uderzyły w Rosję. "Miliardy dolarów wyparowały"

Magazyn zwraca uwagę, że po tym, jak prezydent USA Donald Trump rozpętał globalną wojnę celną, z rosyjskiej giełdy "wyparowały miliardy dolarów". To sygnał, że Rosja mocno odczuje skutki nowych taryf, mimo że nie znalazła się na liście krajów nimi objętych.

Autorzy tekstu odnotowują, że kapitalizacja spółek notowanych na giełdzie moskiewskiej (MOEX) spadła w tym tygodniu o 23,7 mld dolarów, z 55,04 bln rubli (651,8 mld dolarów) w środę do 53,02 bln rubli (627,9 mld dolarów) na koniec piątku.

Indeks MOEX Russia, śledzący 43 największe rosyjskie spółki publiczne, stracił 8,05 proc. w ciągu tygodnia. To największy spadek od września 2022 r., kiedy ogłoszenie przez prezydenta Rosji Władimira Putin masowej mobilizacji wstrząsnęło rynkami – przypomina "Newsweek".

Dalej wylicza spadki akcji niektórych największych rosyjskich firm, w tym Sbierbanku (-5,2 proc.), Gazpromu (-4,9 proc.), giganta stalowego i węglowego Mieczeł (-7 proc.) i producenta gazu Novatek (-5,4 proc.).

Cła Trumpa. USA kontra reszta świata

Cytowani w publikacji analitycy twierdzą, że cła Trumpa najprawdopodobniej doprowadzą do ochłodzenia światowej gospodarki i spadku popytu na ropę, a tym samym jej cen, co również uderzy w Rosję.

Oprócz pośredniego efektu globalnych taryf, na rosyjską giełdę wpłynęły plany OPEC dotyczące ponad trzykrotnego zwiększenia produkcji ropy naftowej w maju. Kartel chce w ten sposób zrekompensować negatywny wpływ amerykańskich ceł: sprzedać więcej ropy, aby uzyskać te same pieniądze. A to doprowadzi do jeszcze większej obniżki cen surowca.

Spadek dochodów z handlu ropą będzie stanowić ogromny problem dla Kremla, który musi w jakiś sposób sfinansować wojnę z Ukrainą i spłacić długi, jakie rząd zaciągnął w trakcie inwazji.

Dlaczego Rosja nie znalazła się na liście taryfowej?

Biały Dom stwierdził, że Rosja nie została obciążona cłami, ponieważ z powodu sankcji nałożonych po inwazji na Ukrainę USA z Moskwą nie handlują. Ale to nie do końca prawda. W 2024 r. eksport rosyjskich towarów do Stanów Zjednoczonych wyniósł łącznie 3,27 mld dolarów (najniższy poziom od ponad 30 lat), a USA wyeksportowały do Rosji towary warte 526 mln dolarów.

Niezależna rosyjska agencja informacyjna The Bell zauważa, że są to niewielkie liczby, jeśli chodzi o handel z USA, ale na przykład Lesotho, afrykańskie państwo z populacją 2 mln ludzi, sprzedaje do Ameryki jeszcze mniej (towary warte około 2 mld dolarów rocznie), a mimo to zostało obciążone 50-proc. cłem.

Gdyby zastosować formułę, którą Trump użył do określenia wielkości taryf dla partnerów handlowych USA, Rosja powinna zostać obciążona cłem wynoszącym 40 proc. (w oparciu o dane z 2024 r.) – wyliczyli dziennikarze The Bell.

