Nowy sondaż: PiS przed KO. Konfederacja języczkiem u wagi

Z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 33,2 proc. głosów, co dałoby 184 mandaty. To za mało, by PiS mogło samodzielnie rządzić. Jednocześnie kolejne badanie pokazuje, że na rok po oddaniu władzy partia Jarosława Kaczyńskiego góruje w sondażach.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska – 30,5 proc. poparcia, a na trzecim Konfederacja – 12,4 proc. Na Trzecią Drogę chce głosować 9 proc. respondentów, zaś na Nową Lewicę – 6,3 proc. Do Sejmu nie dostałaby się partia Razem, na którą chce zagłosować 1,3 proc. ankietowanych.

Wyniki badania pokazują, że koalicja KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy miałaby 220 mandatów, więc o 11 za mało, by móc rządzić. Języczkiem u wagi byłaby z kolei Konfederacja, która może liczyć na aż 57 mandatów. Bez jej poparcia nie byłoby możliwe utworzenie rządu.

Frekwencja wyborcza wyniosłaby 55,3 proc. Przypomnijmy, że w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r. udział wzięło ponad 74 proc. Polaków.

Koalicja Obywatelska w tarapatach

– Radość KO z mijanki z PiS nie trwała długo. Koalicjanci KO słabną. A to siła koalicjantów, która się nie utrzymuje, jest kluczowa. Proporcje między koalicjantami a Konfederacją zdecydują, kto będzie rządził – skomentował prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-11 stycznia 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1068 respondentów.

Kłopoty Trzaskowskiego

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta może mówić o ogromnych kłopotach. Przewaga Rafała Trzaskowskiego nad popieranym przez PiS Karolem Nawrockim i innymi kontrkandydatami wyraźnie topnieje.

W sondażu pracowni Opinia24 dla RMF FM Trzaskowski uzyskał 29,8 proc. W ciągu miesiąca jego poparcie spadło z 38,6 proc. Nawrocki cieszy się poparciem na poziomie 22,6 proc. Na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen – 13,3 proc. Tuż za podium uplasował się Szymon Hołownia – 7,2 proc. Dalej: Magdalena Biejat – 3,9 proc., Marek Jakubiak – 1,4 proc., Piotr Szumlewicz – 1 proc., Marek Woch – 0,5 proc. oraz Adrian Zandberg – 0,4 proc.

