Na kogo chcą głosować Polacy? Wyraźny wzrost prawicowej partii

W sondażu, przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” prowadzenie utrzymuje Koalicja Obywatelska jednak jej przewaga nad PiS maleje. Wzrost poparcia notują dwie formacje – Konfederacja oraz Razem. Ponadto spadki notują Trzecia Droga oraz Lewica – obie partie zbliżyły się do granicy progu wyborczego.

Duży wzrost Konfederacji

Liderem zestawienia pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 32,35 proc. poparcia. Oznacza to spadek o 0,67 pkt. proc. w porównaniu do sondażu sprzed miesiąca. Drugim w zestawieniu jest Prawo i Sprawiedliwość, które notuje minimalny spadek poparcia z 31,82 proc. w marcu do 31,76 proc.w kwietniu. Obie największe partie dzieli zatem 0,59 pkt. proc.

Z wyników może być zadowolona Konfederacja, na którą chce głosować już 18,08 proc. Polaków. W poprzednim sondażu z marca było to 17,17 proc.

Trzecia Droga i Lewica tuż nad progiem

Badanie przynosi natomiast złe wieści dla koalicjantów Tuska. Poparcie dla Trzeciej Drogi spadło do 8,06 proc. (poprzednio było to 9,25 proc.). Tym samym formacja Szymona Hołownia i Władysława Kosiniaka-Kamysza balansuje na progu wyborczym (próg dla koalicji wynosi 8 proc.). Nie lepiej wygląda sytuacja Nowej Lewicy, na którą chce głosować 5,02 proc. - tym samym partia minimalnie przekracza próg wyborczy.

Z sondażu zadowolona może być natomiast partia Razem, na którą chce głosować 3,48 proc. wyborców. To oznacza, że formacja Adriana Zandberga podwoiła swoje poparcie w stosunku do wyników z marca, gdy chęć głosowania na nią deklarowało 1,65 proc. respondentów.

Ponadto 1,25 proc. uczestników badania zadeklarowało chęć oddania głosu na "inną partię". Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie dla „Super Expressu w dniach 31 marca – 1 kwietnia na próbie 1007 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Nowy sondaż. Wyborcy chcą debaty trzech kandydatówCzytaj też:

Sondaż. Ta grupa wyborców jest najbardziej zdecydowana