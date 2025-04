Sekretarz Skarbu USA krytykuje doradców Zełenskiego

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessant powiedział, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "utknął” w swojej bohaterskiej roli i nie otrzymuje dobrych rad ze względu na niedoskonałości swoich doradców.

– Był artystą estradowym, wodewilowcem. Był zwykłym człowiekiem, który wpadł w trudny okres, podniósł się, wykazał się bohaterstwem i, myślę, utknął – powiedział w trakcie rozmowy z Tuckerem Carlsonem.

Bessent skrytykował także doradców ukraińskiego prezydenta, twierdząc, że nie udzielają mu dobrych rad.

– Myślę, że niektórzy urzędnicy rządowi wokół niego i w rządzie są bardzo dobrzy. Ale myślę, że niektórzy ludzie wokół niego nie dają mu najlepszych rad, że jego doradcy nie są doskonali – powiedział minister.

Umowa surowcowa dobra dla Ukrainy?

Jednocześnie, mówiąc o porozumieniu w sprawie surowców mineralnych na Ukrainie, po raz kolejny podkreślił, że nie jest to próba narzucenia Ukrainie długu, lecz "partnerstwo gospodarcze” korzystne dla obu krajów.

– Stany Zjednoczone nie otrzymają pieniędzy, jeśli Ukraina nie otrzyma pieniędzy – zauważył Bessent.

Jednocześnie stwierdził, że osoby, które "wkładają rękę w kasę”, mogą być niezadowolone z tej umowy, ponieważ USA będą "kontrolować przepływ pieniędzy". – To jest przyczyna problemów – skwitował.

Bessent oskarżył również Zełenskiego o to, że uniemożliwił podpisanie umowy surowcowej. Stwierdził, że ukraiński przywódca "zniszczył to, co powinno być najłatwiejszą rzeczą na świecie”. Dodał, że umowa jest "częścią planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa” i że zrobi ona "kilka rzeczy”.

– Po pierwsze, uczyni USA i Ukrainę partnerami, połączy nas. Po drugie, będzie to sygnał dla rosyjskiego przywództwa, że USA nie porzucają Ukrainy. Po trzecie, pokaże to Amerykanom, że mamy interes ekonomiczny i że nie tylko udzieliliśmy tych ogromnych dotacji. I to może być długoterminowe partnerstwo – wskazał.

