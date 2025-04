Protesty przeciwko Trumpowi w USA. "Ukraińcy mogą zostać deportowani"

5 kwietnia w Waszyngtonie odbyła się demonstracja przeciwko polityce prowadzonej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. "Washington Post" napisał, że początkowo organizatorzy spodziewali się udziału od 10 tys. do 20 tys. osób, ale ostatecznie "tłum był pięć razy większy, niż przewidywali". Na miejsce wysłano policję, a kilka ulic w centrum miasta zostało zamkniętych.

Protestujący skandowali hasła krytykujące Trumpa i miliardera Elona Muska, szefa Departamentu efektywności Rządowej (DOGE), a także sekretarza skarbu Scotta Bessenta, szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha i innych członków administracji.

Były premier Ukrainy o Ukraińcach protestujących przeciwko Trumpowi: Deportować i wcielić do wojska

Były premier Ukrainy Mykoła Azarow stwierdził, że "niektórzy Amerykanie, którzy wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko polityce Trumpa, okazali się Ukraińcami, przebywającymi w USA nielegalnie".

"System rozpoznawania twarzy pomógł amerykańskim organom ścigania zidentyfikować łącznie 8714 osób wśród protestujących w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Los Angeles, Chicago i Houston" – napisał Azarow w mediach społecznościowych.

Według niego 64 proc. ukraińskich protestujących to mężczyźni w wieku poborowym (od 25 do 47 lat), którzy – jeśli zostaną wydaleni ze Stanów Zjednoczonych – mogą trafić do ukraińskiego wojska. "Amerykańscy policjanci zamierzają ich wszystkich wkrótce zatrzymać i deportować" – dodał.

Jego zdaniem Waszyngton planuje również zintensyfikować kontrole w całym kraju, aby ustalić, ilu jeszcze nielegalnych imigrantów z Ukrainy przebywa w Ameryce.

Ścigany listem gończym, uciekł do Rosji

Mykoła Azarow to były pierwszy wicepremier i minister finansów w rządzie Wiktora Janukowycza, w latach 2010-2014 premier Ukrainy. Po wydarzeniach na Majdanie uciekł do Rosji. Od 2015 r. jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym przez Interpol. W 2024 r. władze w Kijowie pozbawiły go ukraińskich orderów.

Czytaj też:

"Kluczem jest pięć regionów". Wysłannik Trumpa ujawnił, czego chce Putin