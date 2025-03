Tysiące Ukraińców deportowanych z USA? Kolejna decyzja Trumpa

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa planuje cofnąć tymczasowy status prawny około 240 tys. Ukraińców, którzy uciekli przed konfliktem z Rosją – przekazał Reutersowi wysoki rangą urzędnik administracji Donalda Trumpa i trzy źródła zaznajomione ze sprawą. Niewykluczone, że osoby te zostaną przekazane na szybką ścieżkę deportacyjną.

Planowane cofnięcie ochrony dla Ukraińców było w toku, zanim Trump publicznie wdał się w spór z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w zeszłym tygodniu. Jest to część szerszych działań administracji mających na celu pozbawienie statusu prawnego ponad 1,8 miliona migrantów, którym zezwolono na wjazd do USA w ramach tymczasowych programów zwolnień warunkowych ze względów humanitarnych, uruchomionych za administracji Joe Bidena.

Bez oficjalnego potwierdzenia

Rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Tricia McLaughlin podała, że departament nie ma w tej chwili żadnych informacji na ten temat, a Biały Dom i ambasada Ukrainy komentują sprawy.

Migranci pozbawieni statusu zwolnienia warunkowego mogą stanąć przed przyspieszonym postępowaniem deportacyjnym, zgodnie z wewnętrznym e-mailem ICE, do którego dotarł Reuters.

Imigranci, którzy nielegalnie przekraczają granicę, mogą zostać objęci przyspieszonym procesem deportacji znanym jako przyspieszone wydalenie, przez dwa lata od momentu wjazdu. Jednak w przypadku osób, które wjechały przez legalne przejścia graniczne, bez oficjalnego "przyjęcia" do USA – jak w przypadku np. Ukraińców uciekających przed wojną – nie ma limitu czasowego na ich wydalenie.

Oprócz 240 tys. Ukraińców uciekających przed rosyjską inwazja, USA otworzyły się na przyjęcie ponad 70 tys. Afgańczyków uciekających z kraju do dojściu do władzy talibów. Tysiące innych osób (m. in. z Ameryki Łacińskiej i Karaibów) wjechało do USA dzięki programowi łączenia rodzin.

Czytaj też:

Słowacja oczekuje "gestu wdzięczności” od Ukrainy. Ujawniono, co ma nim byćCzytaj też:

"Jest niewdzięcznikiem". Ostry komentarz Jakubiaka o Zełenskim