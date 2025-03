"Jest niewdzięcznikiem". Ostry komentarz Jakubiaka o Zełenskim

Kandydat na prezydenta RP był gościem w programie Debata Gozdyry na antenie Polsat News. Jednym z tematów rozmowy była kwestia pomocy militarnej dla Ukrainy i ostatnie działania prezydenta tego kraju.

Jakubiak: To afront wobec państw, które pomagały Ukrainie

– Zełenski jest niewdzięcznikiem, który powiedział, że nie potrzebuje pomocy zagranicznej, bo jego armia jest już tak silna, że sami sobie dadzą radę – ocenił Jakubiak.

Jak podkreślił polityk, słowa prezydenta Ukrainy o tym, że od początku wojny "byli sami", stanowią afront wobec wszystkich państw, które udzielały wsparcia. Prowadząca program Agnieszka Gozdyra zapytała go, dlaczego Donald Trump odnosi się do Władimira Putina z większym szacunkiem niż do Zełenskiego. – Dlatego, że Zełenski jest niewdzięcznikiem, który powiedział, że nie potrzebuje pomocy zagranicznej, bo jego armia jest już tak silna, że sami sobie dadzą radę. Więc, jeśli Zełenski tak uważa, to niech sobie sami dadzą radę – odpowiedział Jakubiak.

Polityk argumentował również, że kontynuowanie konfliktu nie przynosi żadnych korzyści. – Widziałem na własne oczy biednych Amerykanów i dlaczego oni mają sponsorować wojnę pozycyjną, która nic nie wnosi? – zaznaczył.

Motyka: Ukraina chroni Polskę

Z kolei wiceminister klimatu Miłosz Motyka przekonywał, że Ukraina chroni Polskę przed rosyjskim zagrożeniem. – Cmentarze są pełne młodych ludzi, którzy giną za swój kraj, ale także, żeby wojska rosyjskie były tam, gdzie są, a nie bliżej Polski. (...) To jest w naszym interesie – podkreślił.

Polityk PSL dodał, że Ukraina pozostaje państwem suwerennym i powinna samodzielnie decydować o swojej przyszłości. – Nic się nie zmieniło w tej kwestii przez ostatnie trzy lata. Powinna sama decydować o sobie – mówił, odnosząc się do potencjalnych rozmów pokojowych.

Wypowiedzi Motyki spotkały się z ostrą reakcją Dariusza Stefaniuka z PiS. – Przedszkole to jest po prostu – skomentował. – To jest żałosne – odpowiedział mu polityk PSL.

Dyskusja stawała się coraz bardziej napięta. – Jest pan tak infantylny w tym, co pan mówi, że to jest po prostu śmieszne – kontynuował Stefaniuk. – I to trzeba przerwać – skwitował Jakubiak.

