"Trump wyrzucił Zełenskiego". Sensacyjne doniesienia z Białego Domu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w piątek do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które zakończyło się wcześniej niż planowano z powodu kłótni między politykami.

Podczas transmisji na żywo z Gabinetu Owalnego doszło do awantury między Zełenskim, Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Agencja Reutera podała, że ukraiński przywódca opuścił Biały Dom przed czasem. Nie doszło do podpisania umowy o minerałach, która miała zapewnić Ukrainie dalsze wsparcie USA.

Zełenski opuścił Biały Dom. Fox News: Trump go wyrzucił

Korespondentka Fox News Jacqui Heinrich, powołując się na przedstawicieli Białego Domu, poinformowała, że Zełenski nie podjął decyzji o opuszczeniu budynku osobiście, lecz został "wyrzucony" przez Trumpa.

Według źródeł dziennikarki Foxa strona ukraińska poprosiła o ponowne rozpoczęcie negocjacji, ale sekretarz stanu USA Marco Rubio i doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz oświadczyli, że Zełenski musi opuścić teren Białego Domu i wrócić, gdy będzie gotowy na pokój.

Z najnowszych informacji wynika, że retoryka i zachowanie prezydenta Ukrainy zostały odebrane przez Amerykanów jako zniewaga. Twierdzą, że podczas rozmowy Zełenski "wzruszał ramionami i przewracał oczami".

Korespondentka Foxa przekazała, że lunch przeznaczony dla delegacji ostatecznie został podarowany pracownikom biura prasowego Białego Domu.

Według informacji agencji Reutera, która powołuje się na anonimowego urzędnika Białego Domu, podpisanie umowy o minerałach nadal jest możliwe, dopóki Zełenski pozostaje w USA.

