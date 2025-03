Po czyjej stronie są Polacy w sporze Zełenskiego z Trumpem? Jest sondaż

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 28 lutego do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które zakończyło się dyplomatycznym skandalem.

Podczas transmisji na żywo z Gabinetu Owalnego doszło do awantury między Zełenskim, Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump podczas kłótni na oczach całego świata.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że ukraiński prezydent "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Sondaż po kłótni Zełenskiego z Trumpem. Co sądzą o tym Polacy?

Uczestnikom sondażu przeprowadzonego przez firmę SW Research na zlecenie portalu rp.pl zadano pytanie, czy w obecnym sporze między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem jest im bliżej do prezydenta Ukrainy czy do prezydenta USA.

43 proc. ankietowanych wskazało na Ukrainę, natomiast 27,4 proc. na Stany Zjednoczone. 19,9 proc. twierdzi, że nie jest im bliżej do żadnej ze stron. 9 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie, a 0,7 proc. respondentów nie słyszało o tym sporze.

Przedstawiciel pracowni SW Research powiedział w rozmowie z "Rz", że nieco częściej przychylność wobec prezydenta Zełenskiego wyrażają kobiety (45 proc.) niż mężczyźni (41 proc.). Zdecydowanie częściej niż pozostali tę opinię podzielają najstarsi respondenci (52 proc.).

Dodał, że stronę ukraińską popiera ponad połowa ankietowanych z wyższym wykształceniem (52 proc.) i ten sam odsetek badanych o dochodach przekraczających 7000 zł netto. Ze względu na miejsce zamieszkania odpowiedź ta jest najbardziej popularna wśród respondentów z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (52 proc.).

