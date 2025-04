Ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem "Religia lub etyka"

Katecheci nie odpuszczają walki o religię w szkołach i katolickie wychowanie dzieci. W środę 2 kwietnia marszałek Sejmu zarejestrował Komitet Inicjatywy Obywatelskiej "religia-etyka". Teraz czas na zbiórkę podpisów, którą prowadzić mają katecheci. Potrzeba 100 tys. podpisów, aby inicjatywa mogła trafiłć do Sejmu.

Projekt obywatelski "religia lub etyka"

– Nie ma w przestrzeni szkoły przedmiotu oprócz religii i etyki, gdzie młodzi ludzie mogliby się spotykać i rozmawiać na temat sensu życia, na temat tego, kim jestem, o swojej tożsamości. Są to przedmioty, które dają niesamowity rozwój i poczucie ochrony problemów kryzysów psychicznych – ocenił Piotr Janowicz ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. To właśnie Stowarzyszenie Katechetów Świeckich wyszło z propozycją ustawy "religia lub etyka".

Zdaniem Piotra Janowicza, "to projekt z dużym potencjałem". Propozycja przewiduje, że udział ucznia w zajęciach z religii lub etyki będzie obowiązkowy. Co więcej, ocena z przedmiotu będzie znajdować się na świadectwie i być wliczana do średniej. – Chcemy publicznej dyskusji na temat potrzeby edukacji dzieci i młodzieży do wartości i na tym nam bardzo zależy – przekonywał Piotr Janowicz.

Prezydent A. Duda: Jestem przekonany, że wiara się obroni

W kwestii lekcji religii wypowiedział się również prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Telewizji Trwam. Podkreślił, że w ludziach jest ogromna siła, co niejednokrotnie pokazała historia. – Komuniści próbowali wypchnąć religię z życia publicznego. Kościół musiał zacząć uczyć w swoich salkach katechetycznych, w ramach swoich nieruchomości się organizować, dzieci pchały się na religię drzwiami i oknami i wszyscy na religię chodziliśmy. Jestem przekonany, że wiara się obroni i że ludzie wierzący w Polsce się obronią –wyznał prezydent RP Andrzej Duda.

Projekt ustawy "religia lub etyka" zyskał poparcie polskiego Episkopatu.

Nowy model katechezy parafialnej. Biskupi powołali zespół roboczy

