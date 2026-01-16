Awantura wokół kancelarii broniącej Ziobry. "Za ten wpis skończy Pan w sądzie"
Awantura wokół kancelarii broniącej Ziobry. "Za ten wpis skończy Pan w sądzie"

Bartosz Lewandowski i Adam Szłapka
Bartosz Lewandowski i Adam Szłapka Źródło: PAP
W mediach społecznościowych wybuchł spór pomiędzy Adamem Szłapką Bartoszem Lewandowskim, pełnomocnikiem Zbigniewa Ziobry.

Punktem zapalnym stała się lista kancelarii prawnych, opublikowana na stronie rosyjskiej ambasady, która według Szłapki miała być przeznaczona dla obywateli Rosji w Polsce.

Lewandowski: Kancelaria nie miała żadnego wpływu na umieszczenie jej na stronie rosyjskiej ambasady

"Lista kancelarii prawnych przeznaczonych dla obywateli Rosji w Polsce została opracowana przez Moskwę już po barbarzyńskiej napaści na Ukrainę. Widnieje na niej ‘KHANZADYAN LEWANDOWSKI & PARTNERS’. Ta sama kancelaria dziś broni Ziobry. Każdy sam wyciągnie wnioski" – napisał Szłapka na platformie X.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Bartosz Lewandowski stanowczo odrzucił insynuacje i zapowiedział podjęcie kroków prawnych. "Za ten wpis skończy Pan w sądzie" – napisał, dodając, że polityk będzie musiał udowodnić swoje twierdzenia przed sądem. Lewandowski podkreślił, że kancelaria nie miała żadnego wpływu na umieszczenie jej na stronie rosyjskiej ambasady. Jak wskazał, informacje o kancelariach świadczących pomoc prawną w języku rosyjskim zostały zamieszczone "bez prośby i wiedzy z naszej strony". Zaznaczył też, że w praktyce "w przytłaczającej większości" zgłaszają się do niego klienci z Ukrainy.

Standardowa praktyka placówek

Prawnik argumentował, że publikowanie list kancelarii to standardowa praktyka placówek dyplomatycznych, które w ten sposób informują obywateli o dostępnej pomocy prawnej. Wskazał również, że w wykazie znajduje się wiele kancelarii działających na rynku, w tym bardzo profesjonalnych. Lewandowski przekazał, że kancelaria dowiedziała się o sprawie dopiero dziś i wystąpiła o usunięcie jej z listy.

twitter

W ostrych słowach odniósł się także do samego Szłapki i jego środowiska politycznego. Zarzucił im działania na granicy, które według niego miały zakłócać pracę polskich służb w trakcie wojny hybrydowej. Jednocześnie podkreślił, że sam przyjął do domu pięcioosobową rodzinę z Ukrainy, a jego działalność w 2023 roku miała zostać uhonorowana medalem Stowarzyszenia Prawników Ukraińskich. "Więc zarzucanie nam prorosyjskość może tylko rzecznik rządu słynący z kłamstw, manipulacji i pomówień. Ale będzie pan mógł udowodnić swoje kłamstwa w sądzie, więc proszę odbierać pocztę" – podsumował Lewandowski.

Źródło: X / DoRzeczy.pl
