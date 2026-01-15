Żurek o decyzji sądu ws. Ziobry: Cierpliwość jest dziś konieczna

W swoim wpisie zaapelował o spokój i cierpliwe oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

Żurek: Ziobro korzysta w praktyce z pełni praw do obrony

"Poczekajmy cierpliwie na decyzję sądu. Po ośmiu latach kierowania resortem sprawiedliwości przez Z. Ziobrę, na rozstrzygnięcie swoich spraw muszą czekać długo wszyscy obywatele, w tym sam pan poseł, który – jak widać – korzysta w praktyce z pełni praw do obrony" – napisał Żurek w swoich mediach społecznościowych.

Minister podkreślił też, że konieczne są zmiany, które skrócą czas postępowań. "Musimy tak reformować system, aby zdecydowanie skrócić czas oczekiwania na decyzje sądów i wyroki. Po prostu na sprawiedliwość" – dodał.

twitter

Komentarz Żurka odnosi się do posiedzenia aresztowego w sprawie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył posiedzenie do 5 lutego 2026 r.

Odroczone posiedzenie

Informację przekazał pełnomocnik polityka, mec. Bartosz Lewandowski. Jak wyjaśnił po rozprawie, wniosek o odroczenie opierał się na obszernej argumentacji dotyczącej dotychczasowego przebiegu postępowania, a także dotyczył przynależności sędzi do stowarzyszenia "Iustitia" oraz jej deklarowanego stanowiska wobec kierunków politycznych reprezentowanych przez jego klienta. Sprawa ma zostać rozpoznana po losowaniu, a nowy sędzia musi zapoznać się z dokumentacją. Czwartkowe posiedzenie było już kolejnym w tej sprawie. Pierwsze odbyło się 22 grudnia 2025 roku, jednak zostało odroczone z powodu niedołączenia materiałów niejawnych do wniosku prokuratury.

Wobec posła PiS toczy się postępowanie prokuratury, która zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz ręczne sterowanie konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie miał popełnić 26 przestępstw.

Czytaj też:

Sikorski uderza w prawnika Ziobry. "Jest z fundamentalistycznego think tanku"