Co z aresztem dla Ziobry? Wiadomo, co wydarzyło się na posiedzeniu aresztowym

Informację przekazał pełnomocnik polityka, mec. Bartosz Lewandowski. – Wniosek o odroczenie opierał się na dość obszernej argumentacji dotyczącej dotychczasowego przebiegu postępowania oraz dotyczył przynależności pani sędzi do stowarzyszenia "Iustitia" – poinformował Lewandowski po rozprawie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa.

– Dotyczył również jednoznacznie deklarowanego przez panią sędzię stanowiska w kwestii kierunków politycznych naszego klienta. Wniosek musi być poddany losowaniu i dostaliśmy informację, że taki sędzia został wylosowany. Jednak ze względu na obszerność dokumentacji, sędzia, który został wylosowany musi się z nią zapoznać – przekazał obrońca byłego szefa MS.

Czwartkowe posiedzenie było już kolejnym. Pierwsze odbyło się 22 grudnia 2025 roku, ale zostało odroczone z powodu niedołączenia materiałów niejawnych do wniosku prokuratury.

Zbigniew Ziobry z azylem politycznym na Węgrzech

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Władze w Budapeszcie uznały, że w Polsce grożą mu prześladowania polityczne. Wobec posła PiS toczy się postępowanie prokuratury, która zarzuca mu m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz ręcznie sterował konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie miał popełnić 26 przestępstw.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces. – Azyl polityczny został przyznany ze względu na to, że prokuratura działa jako organ umotywowany politycznie. Zadajmy sobie pytanie, czy jest umotywowany politycznie? Oczywiście, że tak. (...) Czy Zbigniew Ziobro jest ścigany ze względów politycznych? Oczywiście, że tak – skomentował w poniedziałek na antenie RMF FM były premier Mateusz Morawiecki.

Na wtorkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany, czy sprawa azylu dla Ziobry "w pewien sposób nie przeszkadza PiS". Odpowiedział, że "zupełnie nie przeszkadza". – Jego aresztowanie prowadziłoby do przedwczesnej śmierci – ocenił.

