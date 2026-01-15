"Dopiero będziecie zdziwieni". Ziobro: Chcieliście dowodów, to macie

Sprawa ma związek z ustaleniami Telewizji Republika dotyczącymi działań wokół ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Marcina Romanowskiego.

Szokujące działania ws. Romanowskiego

Przypomnijmy, że 12 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury i wyłączył sędziego Dariusza Łubowskiego od ponownego rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Romanowskiego. Następnie, po wyłączeniu sędziego Łubowskiego, doszło do rezygnacji z losowania sędziego. Sprawą miał zająć się sędzia dyżurny, którym, według rozpisanego wcześniej grafiku, miała być sędzia Alina Sobczak-Barańska.

Teraz Telewizja Republika ujawniła, że w tym samym dniu, w którym podjęto decyzję o rezygnacji z losowania sędziego, doszło do zmian w grafiku. Jak się okazało, sprawa ENA dla Romanowskiego trafiła tym samym do sędzi Izabeli Ledzion, która wspierała inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Iustitia.

Ziobro: Polska Tuska to totalitarny reżim

Do ujawnionych informacji odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych Zbigniew Ziobro. "Chcieliście dowodów, no to macie" – zaczął swój wpis na platformie X były minister sprawiedliwości. "Najpierw potajemnie zmienili grafik dyżurów sędziów, ustalony dawno i na rok. Zlekceważyli obowiązek losowania i ręcznie wskazali 'zaufanego sędziego'. Ordynarnie złamali prawo, by mieć pewność, że ich sędzia klepnie wniosek ENA wobec Marcina Romanowskiego" – dodał.

Polityk podkreślił w swoim wpisie, że Polska Tuska to totalitarny reżim, którego ofiarą może być każdy, kogo wskaże władza. "Bruksela milczy, organizacje praw człowieka milczą. Gdzie obrońcy praworządności schowali świeczki?! Gdzie się podziali krzykacze: konstytucja, wolne sądy?! Zdziwieni? Jak przyjdą także po Was, to dopiero będziecie zdziwieni…" – podsumował wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

